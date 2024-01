Lecce, presentato il nuovo acquisto Santiago Perotti

“Inauguriamo il primo acquisto del mercato invernale, lo facciamo con un calciatore che viene da lontano, siamo convinti di aver acquistato un giocatore anche se giovane subito pronto. Un esterno destro offensivo e che potenzialmente potrebbe essere polivalente in futuro. Ha qualità importanti nelle due fasi, sia offensiva che difensiva, è molto bravo a campo aperto, ma anche per quel che riguarda il dribbling e le palle in movimento. Lo abbiamo trattato anche in estate, ma richieste esose del suo club e la condizione di extracomunitari, hanno fatto sì che compissimo un passo indietro”, con queste parole il Responsabile dell’Area Tecnica Giallorossa Pantaleo Corvino, ha presentato Santiago Perotti , primo nuovo acquisto del sodalizio di “Via Colonnello Costadura” per quel che riguarda il mercato di gennaio.

“Mi sento molto bene fisicamente, ho continuato ad allenarmi in Argentina e ieri ho svolto la prima seduta con i miei nuovi compagni”, ha affermato il calciatore.

Caratteristiche

“Mi piace molto giocare uno contro uno e vengo nel Campionato italiano per affermarmi e vincere”.

Le altre trattative

“Ho avuto altre richieste in Italia, ma quando è arrivata la chiamata del Direttore Corvino sono stato molto entusiasta e ho accettato subito”.

Mister D’Aversa e i nuovi compagni

“Durante il primo allenamento ho parlato con mister D’Aversa e ho conosciuto i nuovi compagni. Naturalmente dovrò imparare la lingua per comunicare meglio con loro”.

Tifosi e numero di maglia

“Conosco molto bene i tifosi del Lecce, sono simili a quelli argentini, molto calorosi. Per quel che riguarda il numero di maglia, avrei voluto scegliere il 30, ma era già occupato e ho optato per il 50 che mi piace molto”.

Primo allenamento

“Ho avuto una buona impressione del primo allenamento, è stato molto intenso. Naturalmente ho ancora un po’ di problemi per quel che riguarda il fuso orario, ma con il trascorrere dei giorni sarò pronto per giocare allo stesso livello dei miei compagni”.

L’idolo

“Il mio idolo è Lionel Messi”.