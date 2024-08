Lecce, presentato Gaby Jean. “Qui per rinascere e crescere”

“Siamo lieti di annunciare il nuovo arrivo Gaby Jean, è un difensore centrale mancino, con buona struttura fisica, lo abbiamo preso a titolo definitivo e ha firmato fino al 2027 con opzione per i due anni successivi. In Francia ci sono potenzialità importanti ed è stato inserito nella formazione ideale della Serie B francese”, con queste parole il Direttore Sportivo del lecce Stefani Trinchera, ha presentato il nuovo acquisto del sodalizio giallorosso il difensore centrale Gay Jean, chimato a rinforzare il reparto arretrato in quella zona del campo dove operano capitan Baschirotto e Gaspar.

“Ho scelto Lecce perché il progetto mi è sembrato molto importante, è un club storico, arrivo con motivazioni e spero di poter dare il mio contributo e di fare belle cose con la squadra”, sono state le prime parole del difensore.

La Serie A

“So che la Serie A è un campionato difficile e tattico, sono pronto ad affrontare questa sfida, non vedo l’ora di iniziare e spero di integrarmi al più presto con la squadra”.

Ispirazione

“In Europa i in Italia ci sono molti difensori che mi ispirano, soprattutto quelli italiani. Umtiti ha giocato qui, la nostra nazione gli deve tanto e bisogna prenderlo come esempio”.

Calciatori francesi

“Il fatto che ci siano tanti giocatori francesi nello spogliatoio mi agevola, ma non vedo l’ora di imparare la lingua e integrarmi quanto prima. Per quel che riguarda la gara di domenica, sono pronto a scendere in campo e mi sono allenato molto in questi giorni”.

Intensità

“I primi allenamenti mi hanno sorpreso, arrivo in un club più grande rispetto al precedente, i ritmi sono altissimi, ma nello scorso torneo in Francia sono stato il giocatore che nella mia squadra ha corso di più”

Numero di maglia

“Il numero di maglia, il 19, l’ho scelto perché è il giorno del mio compleanno e perché lo intendo come una rinascita. È per questo che sono venuto qui, per rinascere e crescere”.

Il punto di Trinchera

Al termine della conferenza di presentazione, Trinchera ha fatto il punto sul mercato dei giallorossi: “Il direttore Corvino è ha Milano e si sta prodigando per trovare una sistemazione per Faticanti, Lemmens e Daka, i tre nei giorni scorsi hanno rifiutato alcune offerte.

A oggi contiamo 10 acquisti e 15 cessioni, abbiamo mantenuto lo zoccolo duro dello scorso campionato e preso calciatori per noi pronti per questo e in ogni reparto c’è almeno un ricambio, si è iniziato con due sconfitte, vorremmo sempre vincere, ma ci sono anche gli avversari.

Con Gendrey abbiamo fatto un’operazione straordinaria. Dobbiamo essere sempre virtuosi c’è carenza di difensori centrali e anche club che possono spendere molti soldi fanno fatica in questo ruolo.