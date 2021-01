Il Lecce piazza il colpo di mercato: dalla Turchia arriva Güven Yalçın

A 24 ore dalla chiusura del calciomercato di riparazione, il Lecce pare proprio aver piazzato il colpo. Il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha in pugno Güven Yalçın, attaccante turco, classe 1999, proveniente dal Beşiktaş.

Una trattativa-lampo quella imbastita dall’uomo mercato dei giallorossi che dopo aver sondato vari profili per tutto il corso della finestra di mercato (dallo svedese Vecchia all’ex Marconi), alla fine è riuscito ad aprire un varco con la Turchia, proprio con quel Beşiktaş che nella scorsa stagione ostacolò il possibile arrivo in Salento di Burak Yilmaz.

Güven Yalçın, oggi in panchina nella sfida delle Aquile Nere contro il Trabzonspor, è cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen e nel 2018 si è trasferito al Beşiktaş. Ha esordito in prima squadra in occasione del match di qualificazione per l’Europa League pareggiato 1-1 contro il Partizan. Per lui 55 presenze e 12 gol in due stagioni e mezzo nel club di Istanbul.

Nell’ottobre 2018 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under-21 turca disputando il match di qualificazione per gli Europei Under-21 2019 vinto 2-1 contro l’Ungheria.

Ora è pronto per la sua prima avventura italiana, convinto di potersi ritagliare il giusto spazio in giallorosso. Corvino lo preleva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni. Già domani Yalçın potrebbe giungere in Salento.