Calciomercato, per il Lecce un ritorno di fiamma per la difesa: c’è Rogel

L’ultimo tassello potrebbe parlare uruguaiano. A poche ore dalla chiusura del lungo calciomercato di riparazione, il Lecce è caccia di un difensore centrale, quale ultimo pezzo da consegnare a Fabio Liverani per completare il suo puzzle giallorosso.

Dopo aver rimesso quasi a nuovo il centrocampo con gli arrivi di Deiola, Barak e Saponara, e dopo aver trovato una valida alternativa per le corsie laterali con l’ingaggio di Donati, ora il Direttore Sportivo è concentrato sulla ricerca del centrale, utile a dare la staffetta con gli stakanovisti Lucioni e Rossettini.

Sfumato il sogno Djidji per una improvvisa ‘rinascita’ del calciatore con la maglia del Torino, il Lecce nelle ultime ore ha intensificato i contatti con alcuni profili: Cetin della Roma era un profilo graditissimo, ma mister Fonseca ha detto un ‘no’ categorico dopo l’imminente partenza di Juan Jesus; Silvestre, svincolato, sarebbe stato un buon pezzo, ma senza condizione atletica si sarebbe potuto rivelare una scommessa che oggi il Lecce non può per nulla fallire; sondato Ardian Ismajli, difensore classe 1996, kosovara ma naturalizzato albanese, di proprietà della Hajduk Spalato (che si è opposta al prestito), alla fine la dirigenza giallorossa si sta giocando il tutto per tutto per Augustin Rogel.

Cercato già nel corso della scorsa estate, Rogel è il classico muro di difesa: uruguaiano con doppio passaporto italiano, classe ’97, oggi in forza al Tolosa, squadra della Lige 1 francese.

Il suo nome era sul taccuino di Meluso già da luglio, quando il ragazzo, 190 centimetri, era un tesserato del Krylya Sovetov Samara,club della Serie B russa. Da anni nel giro delle Nazionali giovanili d’Uruguay, Rogel si accasò al Tolosa, dove in questa stagione ha disputato sei partite, dopo essersi ripreso da un lungo infortunio.

Questa volta il suo approdo in Italia potrebbe concretizzarsi.