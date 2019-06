Lecce, ecco il terzino: dalla Romania arriva Benzar. E per il centrocampo la pista è ucraina

Colpo a sorpresa in casa Lecce. Mentre tutte le attenzioni di tifosi e non erano rivolte ancora sull’affare Burak Yilmaz, i giallorossi si sono assicurati le prestazioni di una promessa del calcio rumeno, il 27enne terzino destro Romario Sandu Benzar.

Nato a Timisoara il 26 marzo 1992, Benzar arriva a titolo definitivo dalla FCSB, meglio nota come Steaua Bucarest. Nella squadra della capitale plurititolata, Benzar ha collezionato nell’ultima stagione 36 presenze (31 in Liga1, 5 in Europa League); è cresciuto e si è imposto, invece, con la maglia del Viitorul Costanza con cui, dal 2010 al 2017, ha totalizzato 191 gettoni di presenza, andando in rete anche nove volte.

Scalata in Nazionale

Di lui in Romania si parla solo bene: terzino destro di natura, ma bravo a disimpegnarsi anche da esterno di centrocampo; se la cava anche dalla distanza, specialista in calci piazzati. Doti, queste, che lo hanno fatto anche entrare nel giro delle Nazionali giovanili del suo Paese: dal 2009 ha scalato tutte le giovanili (19 presenze tra Under 17, 19 e 21), mentre dal 2016 è presenza fissa nella Selezione maggiore (10 presenze con la principale maglia Nazionale).

Il Lecce lo ha acquisito a titolo definitivo, versando nelle casse della Steaua Bucarest 2 milioni di euro; per Benzar, invece, contratto triennale a circa 500mila euro stagionali.

Insomma, il Lecce è tornato a dialogare con le grandi del calcio europeo: dopo il faccia faccia con il Besiktas con Yilmaz, oggi l’affare concluso con la Steaua per Benzar. Ad ore l’annuncio ufficiale.

Yevhen Shakhov dal Paok

E non è finita qui. Nella serata di ieri, da voci di mercato, pare che il Lecce abbia trovato l’intesa anche per l’ingaggio di Yevhen Shakhov, in scadenza con il Paok Salonicco.

Centrocampista di nazionalità ucraina, Shakhov ha 28 anni ed è figlio dell’ex bomber sovietico e ucraino Jevhen Serhijovyč.

Ruolo? Regista. 189 centimetri, è cresciuto nel Dnipro e dopo 10 anni di militanza nel massimo campionato del suo Paese (107 presenze), nel 2016 è sbarcato in Grecia, a Salonicco. Con i bianconeri ellenici, ha totalizzato 40 presenze e 7 reti. Anche lui ha svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili e dal 2014 è stato convocato 5 volte dalla Nazionale maggiore d’Ucraina.

Anche per lui sarebbe pronto un contratto pluriennale.