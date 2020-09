Calciomercato, il Lecce è su Stępiński: trattativa alle battute finali

Battute finali di calciomercato e le trattative entrano nel vivo. Il Lecce, atteso domani dalla gara di Coppa Italia contro la Feralpisalò, è un vero e proprio cantiere aperto e nei prossimi giorni è destinato a cambiare volto.

Mentre più di qualcuno è già con le valigie pronte, e attendendo quali saranno le sorti dei “big” (Mancosu, Petriccione e Falco su tutti), il Direttore Tecnico Pantaleo Corvino è pronto a sferrare gli ultimi colpi.

In attesa del giovane spagnolo Pablo Rodriguez del Real Madrid, è in procinto di vestire di giallorosso l’attaccante polacco Mariusz Stępiński, proveniente dall’Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto (cifra fissata attorno ai 6 milioni).

Classe 1995, Stępiński è la classica punta centrale forte fisicamente, ma assai mobile, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, potendo adattarso ad ala sinistra e destra. In area di rigore è un vero opportunista: calcia soprattutto di destro, anche se in carriera ha dimostrato di saper fare gol anche con l’altro piede, ed è particolarmente abile nel colpo di testa.

La carriera

Dopo aver giocato due stagioni in patria nel Widzew Łódź, nel 2013 si trasferisce per 120 mila euro al Norimberga. Tuttavia in Germania non ha molta fortuna e dopo un anno migra in prestito al Wisła Cracovia. La stagione dell’esplosione è quella 2015/16: realizza quindici gol trasferendosi un anno dopo al Nantes, in Francia. Lella Ligue 1 totalizza 4 reti in 21 presenze come prima alternativa di Emiliano Sala.

Dal 2013 è costantemente nel giro delle nazionali giovanili della Polonia e conta un paio di presenze nella selezione maggiore polacca.

Nell’agosto 2017, fa il suo arrivo in Italia, alla corte del Chievo Verona. Fa il suo esordio in Serie A col botto, entrando nei minuti finali della sfida contro il Cagliari e siglando il gol del 2-0 in favore dei clivensi. La stagione successiva diventa il punto di riferimento dell’attacco del Chievo, ma le sue 6 reti non bastano per evitare la retrocessione.

Nello scorso campionato è passato ai “cugini” dell’Hellas Verona per 5 milioni e mezzo: nell’ultima stagione 21 presenze e 3 gol messi a segno.

Vice Coda, ma non solo

Ora è pronto a tornare in B con la casacca del Lecce dove, per la sua versatilità, può rappresentare non solo un’alternativa a Massimo Coda, ma anche una possibile soluzione complementare. In un momento in cui Eugenio Corini deve letteralmente fare la conta degli uomini, Stępiński potrebbe diventare già l’uomo giusto al momento giusto.