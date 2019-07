Lecce, il calendario è un’altalena di emozioni. Liverani: “lotteremo per la salvezza davanti alla nostra gente”

Tracciato il cammino per il prossimo campionato di Serie A, il Lecce inizia a fare conti e stime. Tanti ragionamenti solo ‘sulla carta’, naturalmente, ma il calendario stilato ieri pomeriggio negli studi di Sky a Milano ha disegnato una vera e propria altalena di emozioni.

La prima giornata, in programma domenica 25 agosto, vedrà i giallorossi fare il loro nuovo debutto nel massimo campionato dopo 7 anni alla scala del calcio di “San Siro”, proprio contro l’Inter di Antonio Conte. Una giornata particolarissima per tutti, anche per i tanti salentini residenti al nord che certamente affolleranno il terzo anello del Meazza.

“Ci attende un esordio difficile, alla scala del calcio italiano – commenta a caldo mister Fabio Liverani. Per noi rappresenta un traguardo arrivare a giocare in simili palcoscenici. Lo vivremo con tranquillità e serenità, ci prepareremo per questo esordio contro l’Inter e alla fine vedremo cosa dirà il campo”.

Il debutto casalingo, il primo di settembre, invece, riserva già uno scontro diretto contro l’Hellas Verona, altra neo promossa dalla B. Prime giornate in cui il coefficiente di difficoltà sale e scende (Torino, Napoli e Spal). Dalla sesta giornata inizia un vero e proprio ciclo infernale.

Il Lecce, infatti, affronterà il 29 settembre la Roma in casa, per poi disputare due trasferte consecutive in Lombardia contro Atalanta e Milan. Quindi i campioni d’Italia della Juve alla nona al “Via del Mare”, per poi tornare al nord, a Genova, contro la Samp.

“Sembra un calendario a blocchi, nel senso che all’inizio ci aspettano dei confronti di alta difficoltà, nella parte centrale altri di altissima difficoltà e poi incontreremo delle squadre che più o meno faranno il nostro campionato“.

E in effetti, dopo Sassuolo e Lazio, il rush finale sarà al cardiopalma con sfide dirette per la salvezza. Nella parte finale, il calendario propone Cagliari, Fiorentina, Genoa, Brescia, Bologna, Udinese, fino all’ultima giornata contro il Parma. Il 24 maggio i giallorossi riceveranno i ducali al “Via del Mare”.

“Il nostro obiettivo – conclude Liverani – è arrivare a quella giornata per giocarci quello che ora sarebbe un miracolo davanti alla nostra gente”.

SCARICA-IL-CALENDARIO