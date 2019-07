Inizia con il botto l’avventura dei ragazzi di Liverani. Alla prima c’è l’Inter, è subito sfida con l’ex Antonio Conte

Terminato il ritiro precampionato, vinte tutte le amichevoli, compresa quella contro il Frosinone, il test più impegnativo, i giallorossi hanno fatto ritorno a casa e nella giornata di mercoledì, svolgeranno la prima seduta di allenamento in vista della sfida di Coppa Italia che il 18 agosto li vedrà calcare nuovamente il rettangolo verde in una partita ufficiale.

Tutti, però, nella giornata di oggi, a partire dai dirigenti del sodalizio di “Via Costadura”, per finire all’ultimo dei tifosi, hanno rivolto la propria attenzione a Milano Santa Giulia, dove, negli studi Sky, è avvenuto il tanto atteso sorteggio del calendario di Serie A.

Inizia con il botto l’avventura dei ragazzi di mister Fabio Liverani, che alla prima giornata affronteranno fuori casa l’Inter dell’ex Antonio Conte. Come richiesto dalla società, infatti, capitan Mancosu e compagni giocheranno la prima partita in trasferta a causa dei lavori di restyling dello stadio “Via del Mare. (scarica il calendario completo in basso a questo articolo).

Scontro diretto per la prima in casa

Impegno meno proibitivo alla seconda giornata, nella quale, tra le mura amiche, si disputerà la gara con l’Hellas Verona; alla terza c’è il Torino fuori, mentre, alla quarta arriva al “Via del Mare” il Napoli. Alla quinta sfida con la Spal al “Mazza” e alla sesta la Roma in casa.

Quindi via a una fase davvero dura: due trasferte di fila con Atalanta e Milan e, la settimana successiva, a Lecce arrivano i campioni d’Italia della Juventus. Seguono Samp e Sassuolo. Il 10 novembre visita alla Lazio di Lotito, per poi ricevere il Cagliari.

Alla 14esima trasferta a Firenze prima di ricevere il Genoa. Rush finale contro Bologna, Udinese e Parma (l’ultima sarà in trasferta).

A Milano era presente l’Amministratore Delegato della società giallorossa, Alessandro Adamo che ha rivelato come abbia scherzato con il direttore generale nerazzurro Giuseppe Marotta, augurandosi la gara con la compagine meneghina alla prima.

Ricordiamo che il massimo campionato prenderà il via il 24 agosto per concludersi il 24 maggio. Tre saranno turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020), quattro invece le soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre dopo la seconda giornata, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo).

