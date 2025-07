Ufficiale, Francesco Camarda nuovo attaccante del Lecce. Bleve ceduto a titolo definitivo alla Carrarese

Mancava solo quella, ma adesso, al termine delle visite mediche, è arrivata.

Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione delle prestazioni sportive del giovanissimo attaccante Francesco Camarda dal Milan.

Camarda, nonostante la giovanissima età (classe 2008), ha già dimostrato le sue straordinarie qualità. Ha esordito in Serie A e persino in Champions League con la maglia del Milan, un traguardo che testimonia il suo precoce talento. A Lecce, sotto la guida di Eusebio Di Francesco, avrà l’opportunità di affinare le sue doti e togliersi la soddisfazione di realizzare i suoi primi gol in Serie A.

Ceduto Bleve

Per un calciatore che arriva, un altro va via.

La società di “Via Colonnello Costadura”, infatti, ha ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita Marco Bleve alla Carrarese Calcio, allenata dal leccese Antonio Calabro.