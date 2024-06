“A Sud”, il Lecce presenta la campagna abbonamenti per la prossima stagione

L’obiettivo non è stato dichiarato apertamente ma, naturalmente, si spera di migliorare il dato dello scorso anno, pari a 21mila 247 tessere.

“A Sud”, è questo il claim della campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 dell’U.S. Lecce, presentata oggi e che vedrà, per il terzo anno consecutivo, i giallorossi disputare il torneo di Serie A, con l’obiettivo, evento mai accaduto prima, di cercare di raggiungere la terza salvezza di fila.

“Siamo qui per quello che è ormai un incontro tradizionale. È un evento importante che si rivolge agli attori fondamentali di questo nostro progetto: i tifosi”, ha affermato nel corso della presentazione il vicepresidente Corrado Liguori.

“Il claim di quest’anno è ‘A Sud’ con una ‘a’ gigantesca e una cartina del nostro territorio. Il massimo campionato è dominato dalle squadre del Nord, che hanno grandi mezzi economici, però, è anche bello vedere realtà come la nostra, che con sacrifici e una politica di contenimento dei costi per avere un bilancio fa grandi cose. È importantissimo mantenere e difendere la Serie A e bisogna farlo tutti quanti. Quest’anno abbiamo deciso di mantenere i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione”,

Le tariffe

Costi invariati, ripetiamo, per i vecchi abbonati per assistere alle partite dalla curva e dai distinti il prezzo è di 260 euro, per i nuovi 305 e per gli under 18 e le donne 140; 335, 380 e 205 la Tribuna Est; 480, 540 e 255 è il prezzo per la Tribuna Centrale inferiore; 730, 830 e 320 per quella superiore; 1.405, 1.650 e 610 le Poltronissime e, infine, tariffa unica per la Tribuna Vip, 2.500 euro.

Modalità di acquisto

Per quanto riguarda l’acquisto le vendite partiranno 25 giugno e fino al 13 luglio potranno sottoscrivere le tessere i vecchi abbonati che avranno l’opportunità di esercitare il diritto di prelazione, dal 15 a 16 luglio ci sarà una pausa tecnica e dal 17 luglio al 10 agosto la vendita sarà libera.

Il gadget che quest’anno sarà regalato ai sottoscrittori è uno zaino.