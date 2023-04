Baby Giallorossi all’esame Milan, parla mister Coppitelli. I convocati della sfida con i rossoneri

“La gara contro il Torino è stata positiva anche in ottica classifica, abbiamo guadagnato un punto che ci consente di mantenere un distacco in classifica inalterato rispetto a una nostra concorrente, ma ci ha soddisfatto anche la prestazione, perché giocare più di un tempo in dieci contro la seconda della classe, che schierava in attacco Pellegri, è importante, poi, il dare per acquisite le prestazione dei ragazzi, ciò fa capire lo spessore di quel che stiamo facendo”, con queste parole, alla vigilia della partita che vedrà i baby giallorossi della Primavera impegnati contro i pari età del Milan, mister Federico Coppitelli commenta la partita che la settimana scorsa ha visto protagonisti i suoi ragazzi opposti al Torino, in un incontro nel quale al 40mo della prima frazione i salentini sono rimasti in inferiorità numerica.

“Domani andremo ad affrontare una delle semifinaliste della Yough League e non si arriva fino a quel punto in una competizione internazionale senza avere valori importanti, nella prima parte del Campionato hanno perso qualche punto, ma secondo me hanno calciatori talentuosi e un’idea coraggiosa e sapevamo che nella seconda parte sarebbero usciti fuori.

Tutti, bene o male, conoscono la nostra formazione di partenza ed è evidente che abbiamo dato continuità ai risultati più o meno sempre con lo stesso undici e cambiare in questa ultima parte lascia un margine di imprevisto, ma da parte mia c’è la gioa di dare opportunità a qualcuno che ha giocato meno. Al contempo, però, mi aspetto che chi ha sempre fatto parte dei giochi con continuità, dia una mano in più a chi giocherà domani. Abbiamo sempre avuto poche defezioni in questo nostro percorso e mi sono certo che chi verrà chiamato in causa farà bene”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato i seguenti calciatori per la gara Milan-Lecce 12ª giornata di ritorno del campionato Primavera 1 Tim in programma domani, sabato 29 aprile 2023 alle ore 13:00 presso il Centro Sportivo Vismara di Milano. Diretta tv su Sportitalia.

PORTIERI

Borbei (2003) 22. Moccia (2005)

MARCATORI

Bruns (2004) 6. Hasic (2003) 20. Lemmens (2002)

ESTERNI DIFENSIVI

Dorgu (2004) 14. Munoz (2004) 2. Russo (2004)

CENTROCAMPISTI

Berisha (2003) 42. Borgo (2005) 18. Gueddar (2005) 45. Hegland (2004) 25. McJannet (2004) 15. Samek (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

Corfitzen ( 2004) 24. Daka (2004) 77. Kljun (2004) 7. Salomaa (2003)

ATTACCANTI CENTRALI