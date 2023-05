Primavera in casa della Fiorentina, parla mister Federico Coppitelli. I convocati

“La Juventus è stata la prima squadra incontrata al rientro dalla pausa per il Mondiale e a distanza di un girone, posso dire che abbiamo fatto una prestazione migliore, contro una compagine migliore. Dal punto di vista della prestazione siamo contentissimi, anche se c’è un po’ di rammarico, perché, con un po’ di attenzione in più nei minuti finali, avremmo potuto portare a casa una vittoria meritata”, con queste parole, l’allenatore della Primavera Federica Coppitelli, ha commentato la partita di sabato scorso con la Juventus, grazie alla quale, con il pareggio ottenuto, i suoi ragazzi hanno matematicamente conquistato i Playoff.

“Domani c’è la Fiorentina, stiamo bene, l’onda lunga dell’entusiasmo che ci ha portato in vetta è ancora viva, siamo alla fine del percorso, ma abbiamo ancora energie mentali e fisiche. Abbiamo consapevolezza di affrontare una formazione candidata alla vittoria finale, ma anche delle nostre qualità e andremo lì con la volonta di riprendere ciò che nei minuti finali di sabato scorso abbiamo lasciato sul campo.

Alla fine della gara con i bianconeri ho visto qualche muso lungo di troppo che, da un lato, fa parte della mentalità che abbiamo creato, ma dall’altro, non vorrei che venisse dato per scontato un obiettivo come la qualificazione ai Playoff. Bisogna godere di questo momento e al tempo stesso percepire ciò che si è fatto, per andare ad affrontare con passione la parte finale.

Le ultime partice ci diranno come arriveremo alla fine, è chiaro che per quanto fatto ci teniamo a conservare la posizione attuale, senza però dimenticare il percorso e lo sforzo compiuti per conquistare questo traguardo, che sono certo sapremo apprezzare ancora di più al termine”.

I convocati

Il tecnico ha convocato i seguenti calciatori per la gara Fiorentina – Lecce, in programma sabato 13 maggio 2023 alle ore 13:00 presso lo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Diretta su Sportitalia.

PORTIERI

Borbei (2003) 23. Leone (2005) 22. Moccia (2005)

MARCATORI

Abdellaoui (2004) 17. Bruns (2004) 6. Hasic (2003) 20. Lemmens (2002) 5. Pascalau (2004)

ESTERNI DIFENSIVI

Dorgu (2004) 14. Munoz (2004) 2. Russo (2004)

CENTROCAMPISTI

Berisha (2003) 42. Borgo (2005) 18. Gueddar (2005) 45. Hegland (2004) 25. McJannet (2004) 15. Samek (2004) 8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

Corfitzen (2004) 24. Daka (2004) 77. Kljun (2004)

ATTACCANTI CENTRALI