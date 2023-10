Torna il Campionato Primavera, il Lecce sfida il Frosinone. Parla Coppitelli. I convocati

“La partita contro il Torino, è stata una pagina che avremmo preferito non vivere, una gara che poteva portare con sé mille alibi, ma che siamo stati bravi in questo periodo a viverla con la mentalità giusta. È stato un incontro strano, con due rigori nei primi otto minuti ed è ovvio che avrebbero potuto sgravarci da molte responsabilità che invece vogliamo avere. Ogni percorso ha passi avanti e passi indietro, questo è stato indietro. Domani mi aspetto una squadra che, a prescindere da come giocherà, dovrà tenere ben in mente questo risultato e penso che un successo possa aiutare il nostro percorso di crescita”, con l’analisi dell’ultima sfida persa contro il Torino, mister Federico Coppitelli commenta la partita che domani vedrà i suoi ragazzi opposti al Frosione, fanalino di coda del Campionato Primavera.

“Sarà un confronto diretto e se saremo coscienti della nostra identità e del percorso che stiamo costruendo, potrà andare bene. Dalla fine del mercato, tra pause per le nazionali e impegni infrasettimanali, abbiamo lavorato a pieno ritmo solo due settimane. Adesso siamo sulla strada giusta, ma è giunto il momento di avere riscontro anche dal punto di vista dei risultati.

Il tempo è stato un nostro nemico, perché ha obbligato ragazzi giunti da pochi giorni a essere pronti, quando avrebbero avuto bisogno di maggior ambientamento e ad altri che hanno raggiunto il massimo con la Primavera a ricalarsi in un campionato di sacrificio. Da un altro lato, però, il tempo è un alleato, perché vedo ampi margini di miglioramento, ma è ovvio che bisogna avere il tempo di lavorare. In queste due settimane di pausa, non abbiamo potuto allenarci con la squadra al completo. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo, ma la fiducia è un aspetto importante, perché in questo momento c’è bisogno di qualche risultato che faccia comprendere ai ragazzi che lavorano nella maniera giusta. Per questo la sconfitta di Torino non mi è piaciuta, perché potrebbe minare certezze che stavamo costruendo. Adesso giocheremo questa partita e nella prossima settimana altre due ed è anche dagli incontri che potremo conoscere meglio la squadra”.

I convocati

Questa la lista dei calciatori convocati da mister Coppitelli per la gara di campionato Lecce – Frosinone, valevole per la 7ª giornata di andata della Primavera 1 Tim, in programma domani, sabato 21 ottobre alle ore 11:00 presso il Deghi Sport Center di San Pietro in Lama.

PORTIERI

Herceg 1. Lampinan 12. Leone

MARCATORI

Addo 20. Smajlovic 5. Pascalau 23. Živanović

ESTERNI DIFENSIVI

Adewale 3. Casalongue 50. Kongslev 14. Munoz

CENTROCAMPISTI CENTRALI

Faticanti 8. Vulturar

CENTROCAMPISTI INTERNI

Baxter 15. Gromek 7. Mcjannet27. Minerva

ESTERNI OFFENSIVI

Agrimi 71. Johnson

ATTACCANTI