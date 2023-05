Primavera, i baby giallorossi concludono la stagione regolare con il Verona. Parla Coppitelli, i convocati

“Come ho detto alla squadra è stata una grande soddisfazione aver chiuso la stagione regolare al primo posto, Non abbiamo ancora vinto nulla, ma è stata fatta una grande cosa e per me è un’emozione importantissima. Questo dà contezza di quanto impegno e sacrificio tutti abbiamo messo in campo per arrivare fino a qui ed è qualcosa che rimarrà nel tempo”, Con queste parole mister Federico Coppittelli ha commentato il pareggio della settimana scorsa contro l’Atalanta, che ha permesso ai baby giallorossi della Primavera di concludere matematicamente la stagione regolare in vetta alla classifica.

“Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche se nelle ultime partite abbiamo avuto un po’ di calo. Nell ripresa, gli orobici, alla prima occasione hanno segnato e lì, è subentrata un po’ di ‘giusta’ paura, che ha fatto sì che da quel momento in poi si giocasse una gara un po’ più spigolosa, dove, però, abbiamo avuto due/tre occasioni per tornare in vantaggio.

Contro il Verona, naturalmente, saremo un po’ più tranquilli. Risparmieremo i diffidati e i ragazzi con qualche problema fisico, ma non è corretto staccare del tutto la spina, quindi, preserveremo qualcuno, ma manterremo l’ossatura che ci ha portati fino a questo punto.

Troveremo un avversario che grazie al nostro risultato della settimana scorsa ha ottenuto la salvezza, poi, con la sfida di domani, il loro campionato sarà terminato, mentre il nostro proseguirà e avrà sviluppi.

Sono tanti anni che alleno in questa categoria, è bellissima e festeggiare le 200 partite con un primo posto, è la chiusura di un bel cerchio”.

I convocati

PORTIERI

Intanto sono 17 i calciatori convocati da Coppitelli per l’ultima partita regolare della stagione. Questo l’elenco con i numeri di maglia

Borbei (2003) 23. Leone (2005) 22. Moccia (2005)

MARCATORI

Abdellaoui (2004) 17. Bruns (2004) 6. Hasic (2003) 5. Pascalau (2004)

ESTERNI DIFENSIVI

Munoz (2004) 28. Nikko (2006) 2. Russo (2004)

CENTROCAMPISTI

Berisha (2003) 18. Gueddar (2005) 45. Hegland (2004) 25. McJannet (2004) 15. Samek (2004) 8. Vulturar (2004)

ESTERNI OFFENSIVI

Daka (2004) 77. Kljun (2004) 7. Salomaa (2003)

ATTACCANTI CENTRALI