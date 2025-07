Pablo Rodriguez saluta il Lecce, ceduto a titolo definitivo al Lech Poznan

IL Lecce ha ufficialmente comunicato la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Rodriguez al Lech Poznan, che milita nel massimo campionato polacco. L’attaccante spagnolo, classe 2001, lascia dunque il Salento per una nuova avventura professionale.

Dopo un buon campionato tra le file dei salentini nella stagione 2020/2021, dove ha segnato sei reti, l’anno successivo, nonostante sia sceso in campo con maggiore continuità, ha collezionato solo due marcature.

Nel 2022 esordisce in Serie A, ma durante il mercato di gennaio, viene ceduto al Brescia, in Serie B, a titolo temporaneo. Realizza 3 gol in 17 presenze nell’annata. Nel torneo successivo, viene ceduto in prestito per l’intera stagione all’Ascoli.

Nella stagione appena trascorsa ha giocato nel Racing Santander in Serie B spagnola, dove ha collezionato 34 presenze e messo a segno 7 gol.