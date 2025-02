Dorgu ufficiale al Manchester United, il Lecce ingaggia Scott e N’Dri

“È giunto il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera, ma prima di farlo, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per l’opportunità che mi hai dato. Sei stato l’unico club che ha davvero creduto in me, e sono molto grato per il giocatore che mi hai aiutato a diventare oggi. Voglio anche ringraziare enormemente i tifosi, i miei compagni di squadra, i dirigenti, lo staff medico e i membri del consiglio, e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi incredibili 2,5 anni in questo meraviglioso club. Forza @uslecce”, sono queste le parole, postate sul suo profilo Instagram, con le quali Patrick Dorgu, si è congedato dal Lecce e dalla città di Lecce. Per l’esterno danese, infatti, nella giornata di ieri, è stato ufficializzato il passaggio al Manchester United a titolo definitivo. L’accordo si è perfezionato alcuni giorni fa, ma il calciatore è partito lo stesso con la squadra alla volta di Parma e contro i ragazzi di Fabio Pecchia, ha assistito alla gara dalla panchina.

Per un calciatore che va due ne sono giunti.

Nella giornata di sabato, infatti, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ha ufficializzato l’arrivo dallo Stoccarda di Elijhan Monte Scott, centrale difensivo; mentre, in quella di ieri, al termine della visite mediche, è stato tesserato Konan Ignace Jocelyn N’Dri dall’OH Leuven. Entrambi hanno sottoscritto un accordo triennale con opzione per le successive due stagioni.

Inatnto nella giornata di oggi, si dovrebbe concludere l’acquisizione di Marco Sala, esterno di difesa classe ’99, proveniente dal Como. Il calciatore è atterrato nel Salento per sottoporsi alle visite mediche