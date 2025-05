“Un risultato che non è solo sportivo, ma anche umano e comunitario”, Mons. Seccia saluta la salvezza dei giallorossi

“Con grande gioia desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’U.S. Lecce per aver conquistato, anche quest’anno, la permanenza in serie A”, con queste parole, l’arcivescovo Metropolita di Lecce Mons. Michele Seccia, commenta la salvezza che ieri, al termine della partita vinta contro la Lazio, hanno conquistato i calciatori giallorossi.

“Un risultato che non è solo sportivo -prosegue, ma anche umano e comunitario: frutto di sacrificio, impegno, coesione e amore per questi colori che uniscono una terra intera.

Ringrazio la società, nella persona del presidente Sticchi Damiani, il direttore Corvino, l’allenatore Giampaolo, i giocatori uno per uno e tutti i collaboratori per l’esempio di determinazione e correttezza dimostrato nel corso della stagione. Il vostro successo è motivo di orgoglio per tutto il Salento e rappresenta un messaggio di speranza per i nostri giovani: con passione e costanza, ogni traguardo è possibile. Auspico che questo traguardo sia anche occasione per rafforzare i legami tra sport, educazione e valori cristiani.

Il mio pensiero va infine ai tifosi – conclude, che con calore e rispetto hanno sostenuto la squadra: siete l’anima pulsante di questo cammino”.