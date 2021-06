Settore giovanile, i ragazzi di mister Grieco promossi in Primavera 1. I complimenti del Presidente Balata

‘Un percorso virtuoso che va nella direzione di un club moderno, innovativo e in linea con le esigenze del calcio attuali’, con queste parole il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, commenta la promozione della squadra Primavera del Lecce al campionato di Primavera 1.

Un percorso lungo, quello dei ragazzi di mister Grieco che sabato, battendo per 1-0 i pari età della Cremose, con un gol di Sergio Maselli, hanno compiuto il salto di categoria.

Un cammino, quello dei baby giallorossi che Balata definisce virtuoso e capace di costruire una pianificazione di garanzia per il futuro del club: ‘Il recente successo nel campionato Primavera 2 del Lecce non è avvenuto per caso, ma è frutto di un’attenta politica di patrimonializzazione, fondamentale oggi per il miglioramento sportivo e la sostenibilità economica di una società di calcio.

Un risultato ottenuto grazie alla managerialità di un presidente illuminato che è anche consigliere di Lega, istituzione nella quale si è contraddistinto per un lavoro formidabile insieme a tutto il Consiglio direttivo e che ha portato a una forte crescita nella credibilità del nostro campionato.

La medesima filosofia – conclude Balata – che Sticchi Damiani sta applicando con lungimiranza al Lecce’.

Nella giornata di ieri, inoltre, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Hugo Blondel (difensore francese classe 2003) e Thiago Coqu (attaccante francese classe 2003) provenienti dall’Olympique Marsiglia. I due verranno impiegati nel Campionato Primavera 1.

Brutte notizie, invece, per Mattia Felici, l’attaccate, infatti nella finale di sabato ha riportato una lussazione recidivante della spalla sinistra. Il giocatore, nella giornata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla, presso la Clinica Concordia Hospital di Roma, da parte del Prof. Di Giacomo. La prognosi è di circa tre mesi.