Lecce, scende in campo il Presidente. Cosa dirà Sticchi Damiani nella conferenza stampa?

Il pareggio interno conseguito contro la Sampdoria, fanalino di coda del Campionato di Serie A, nonostante la buona prestazione, ha lasciato un po’ di strascichi.

Al termine della sfida contro i blucerchiati, infatti, è scattata la contestazione da parte dei tifosi, con i giallorossi usciti dal terreno di gioco tra i fischi.

A due giorni di distanza scende in campo il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e prende la parola.

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, infatti, una conferenza stampa del numero uno di “Via Colonnello Costadura”.

Non si sa nulla su quello che dirà nel corso dell’incontro con gli operatori della comunicazione, ma si può anche supporre che Sticchi Damiani, da sempre molto vicino alla tifoseria, chiederà a tutti di essere uniti, stare vicini e supportare la squadra, così come avvenuto in altre occasioni.