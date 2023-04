Lecce-Sampdoria 1-1, Ceesay illude ma ai doriani basta un tiro per negare la vittoria

Finisce 1 – 1 tra Lecce e Sampdoria. La squadra di Baroni si complica la corsa della salvezza con una prestazione buona nel primo tempo ma troppo passiva nella ripresa (leggi le pagelle).

I segni di ripresa con il Napoli la settimana scorsa hanno certamente fatto vedere un Lecce migliore rispetto alle ultime prestazioni, ma oggi l’unica cosa che contava era la vittoria, perché, le dirette concorrenti fanno risultato, il margine dalla zona salvezza si è assottigliato e, soprattutto, alla fine del Campionato mancano ancora molte giornate.

Sono state queste le premesse del lunch match di oggi, che ha visto scendere sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” i giallorossi di mister Marco Baroni nella sfida che li ha visti opposti alla Sampdoria, fanalino di coda del torneo.

In occasione della gara con la compagine blucerchiata, l’allenatore dei salentini scompiglia un po’ le carte e dopo quasi due campionati cambia modulo di gioco. In mediana ci sono Blin e Hjulmand e Strefezza, Oudin e Di Francesco a sostegno dell’unica punta Ceesay, mentre, il reparto arretrato è stato lo stesso visto all’opera con la capolista, Gallo compreso, autore del gol della sconfitta e mai pienamente convincente nel corso della stagione.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato, quindi, con un inedito 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Hjulmand e Bin in mediana; Strefezza, Oudin e Di Francesco a sostegno dell’unica punta Ceesay.

Il primo tempo

Trascorrono solo 90 secondi i giallorossi vanno in gol con Ceesay sugli sviluppi di un corner di Oudin, ma l’assistente dell’arbitro alza la bandierina. Al terzo, il tiro della punta gambiana va a lato. Al settimo giallorossi vicini al gol con il tiro dal limite di Oudin, di pochissimo fuori. Al 14mo la girata di Di Francesco è alta. Al 16mo occasionissima per i giallorossi. Cross di Oudin, la palla arriva a Blin che a due passi dal portiere non riesce a insaccare, la sfera termina poi sui piedi del 28 francese che manda fuori a porta vuota. Ak 26mo Strefezza lancia Di Francesco, ma l’esterno pisano viene anticipato da Ravaglia. Al 28mo nuova occasione per i salentini cross di Gallo, Strefezza tira, sulla sfera si avventa di testa Ceesay, ma l’estremo doriano compie un miracolo e devia in angolo.

Giallorossi in vantaggio

Al 31mo arriva il meritatissimo vantaggio della squadra giallorossa. Ripartenza salentina, Strefezza lancia Ceesay, la punta entra in area, si libera del diretto marcatore, prende la mira e di collo trafigge Ravaglia.

Al 35mo il rasoterra di piatto di Hjulmand viene abbrancato in presa senza problemi dal portiere dei genovesi. Al 41mo l’esterno in corsa del solito Ceesay va di pochissimo fuori. Al 45mo, Gallo, lanciato da Ceesay, solo davanti al portiere, di esterno spedisce fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso undici della prima frazione di gioco.

Al nono salentini vicini al gol. sponda di testa di Ceesay per Strefezza, l’italo-brasiliano prende la mira e dal limite spedisce di poco fuori. All’11mo la punizione dal limite di Sabiri viene leggermente deviata dalla barriera e va fuori. Al 18mo la girata di Di Francesco viene parata senza problemi dall’estremo dei genovesi. Al 21mi Sabiri spedisce sulla faccia di Blin un calcio di punizione dal limite. Al 25mo Ravaglia si oppone al tiro di Strefezza. Al 27mo nuova occasionissima per il Lecce. Cross di Strefezza, sulla sfera arriva in scivolata Di Francesco, ma l’estremo doriano, in due tempi nega il gol all’11 dei salentini.

Pareggio doriano

Al 30mo arriva il pari della squadra blucerchiata. Leris serve Jesè in area e lo spagnolo, con uno scavetto, trafigge Falcone in uscita.

Al 36mo Ravaglia si oppone a Colombo subentrato a Ceesay. Al 38mo il Lecce va in gol con Di Francesco, ma l’arbitro annulla per offside. Al 41mo Ravaglia compie un nuovo miracolo sulla botta di Colombo. Al 44mo Gallo rischia l’autogol sul corner di

Un Lecce praticamente sempre perfetto, concede un solo tiro alla Sampdoria che senza scadere in campo porta a casa un punto molto meno che immeritato. I giallorossi hanno dominato la partita, concesso nulla, ma alla fine la vittoria non è arrivata, complici un po’ di sfortuna e un super Ravaglia. Domenica si torna in campo nella sfida con il Milan.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 11 Di Francesco, 17 Gendrey (45 st Romagnoli), 25 Gallo, 27 Strefezza (45 st Banda), 28 Oudin (28 st Maleh), 29 Blin (36 st Gonzalez), 42 Hjulmand ©, 77 Ceesay (36 st Colombo), 93 Umtiti. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 13 Tuia, 14 Helgason, 16 Gonzalez, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 97 Pezzella. Allenatore: M. Baroni

U.C. Sampdoria: 30 Ravaglia, 2 Amione, 3 Augello, 7 Djuricic (1 st Sabiri), 8 Rincon, 10 Lammers (1 st Jesè) , 17 Nuytinck (1 st Murillo), 20 Winks, 23 Gabbiadini © (31 st Quagliarella), 37 Leris, 59 Zanoli (1 st Cuisance). A disposizione: 22 Turk, 39 Zorzi, 4 Gunter, 5 Oikonomou, 11 Sabiri, 21 Murillo, 26 Ilkhan, 27 Quagliarella, 29 Murru, 36 Paoletti, 80 Cuisance, 99 Rodriguez. Allenatore: D. Stankovic

Arbitro: Maurizio Mariani della sez. di Aprilia Assistenti: Daniele Bindoni della sez. di Venezia – Alessandro Lo Cicero della sez. Brescia V Ufficiale: Francesco Cosso della sez. di Reggio Calabria VAR: Paolo Mazzoleni della sez. di Bergamo AVAR: Niccolò Baroni della sez. di Firenze

Marcatori: 31 pt Ceesay (L) 30 st Jesè (S)

Note: ammoniti 6 st Leris (S) 23 st Murillo (S) 28 st Di Francesco (L) spettatori 22.471 incasso 358.409,94 angoli 10-8 per il Lecce recupero 1 pt 2 st