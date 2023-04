Lecce – Sampdoria, le pagelle. I giallorossi si mettono nei guai con un brutto secondo tempo

In un Via del Mare che lo ha incitato dal primo all’ultimo minuto, il Lecce di Baroni stecca una delle partite più importanti della stagione e pareggia per 1 a 1 contro la Sampdoria di Stankovic (leggi la cronaca del match).

Di Ceesay il gol del vantaggio salentino nella prima frazione, del talento spagnolo Jese Rodriguez il pari nella ripresa (scavetto su Falcone dopo un bel taglio di Gabbiadini).

Inutile l’assalto finale del Lecce negli ultimi dieci minuti: Ravaglia, che ormai ha rubato il posto ad Audero, para tutto. Tante le recriminazioni per un risultato che inguaia i giallorossi, alla luce del pari del sabato dell’Hellas Verona a Napoli e della vittoria della Cremonese di Ballardini contro l’Empoli nell’anticipo di venerdì.

Dispiace per il Lecce che aveva approcciato benissimo al match. Finalmente le occasioni da gol arrivavano, a causa della fragilità ligure e per la verve delle tre mezze punte dietro Ceesay. Di Francesco, Strefezza e soprattutto Oudin fanno impazzire la difesa blucerchiata. Il gol di Ceesay però non chiude il match.

La Sampdoria del primo tempo era sembrata a tratti imbarazzante, ma le stagioni negative quando iniziano male non possono che finire peggio. Stankovic però ha il merito al 46′ di fare 4 cambi in un sol colpo: Cuisance, Murillo, Sabiri e Jese Rodriguez prendono il posto di Zanoli, Nuytinck, Lammers e Djuricic. La partita cambia inerzia e quel Lecce tonico e spumeggiante della prima frazione diventa timido, impacciato e attendista. I Liguri segnano nell’unica occasione prodotta. Dopo il gol del pari, Quagliarella ha preso il posto di Gabbiadini al 76′ e Colombo, Gonzalez, Banda e Romagnoli sono subentrati a Ceesay, Blin, Strefezza e Gendrey.

Annullato nel finale per fuorigioco un gol a Di Francesco.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

dal 90′ Romagnoli: s.v.

Baschirotto: 6

Umtiti: 6

Gallo: 6

Blin: 6

dall’80’ Gonzalez: s.v.

Hjulmand: 6

Strefezza: 6

dal 90′ Banda: s.v.

Oudin: 6,5

dal 73′ Maleh: s.v.

Di Francesco: 6,5

Ceesay: 6,5

dall’80’ Colombo: s.v.