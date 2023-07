Lecce, 11 Campioni d’Italia della Primavera in ritiro con la prima squadra

Mister D’Aversa era stato molto chiaro il giorno della conferenza stampa di presentazione: “Ho visto qualche gara della Primavera e ci sono stati alcuni ragazzi che mi hanno impressionato e aspetto di vederli sul campo. I giovani che verranno in ritiro con noi dovranno pensare a non essere già arrivati, ma avere l’ambizione di poter giocare in prima squadra”.

Il nuovo tecnico del Lecce, quindi, aveva anticipato che qualche giovane del vivaio avrebbe svolto la prepararazione pre-campionato con la prima squadra e, a qualche giorno di distanza, è arrivato l’elenco ufficiale di chi, partirà alla volta del Trentino.

I convocati

Sono 11 in totale i ragazzi aggregati ai “big”, nello specifico 3 portieri, 2 difensori, 4 centrocampisti e 2 attaccanti.

Portieri:

Borbei (2003), Samooja (2003), Viola (2003)

Difensori:

Dorgu (2004), Pascalau (2004)

Centrocampisti:

Berisha (2003), McJannet (2004), Samek (2004), Vulturar (2004)

Attaccanti:

Burnete (2004), Corfitzen (2004)