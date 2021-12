La soddisfazione di Baroni dopo lo Spezia: “Grande prestazione, il passaggio del turno premio per tifosi e società”

“Non è stata una partita facile, o meglio, siamo stati noi a renderla tale con il nostro gioco. Lo Spezia non si aspettava questa nostra aggressività, dopo i primi minuti siamo riusciti a giocare alto, a non dare loro la possibilità di gareggiare in maniera facile, è stata la prestazione che ha portato la sfida sui binari che volevamo e devo fare i complimenti ai ragazzi, anche a chi ha giocato poco”, commenta con molta soddisfazione mister Marco Baroni la prestazione di ieri del Lecce che, nonostante l’ampio turnover ha letteralmente annichilito lo Spezia, conquistando, unica squadra della cadetteria, la possibilità di disputare gli ottavi di finale della Coppa Italia, dove a gennaio incontrerà la Roma.

“Avevo chiesto una gara così da parte dei calciatori e il fatto che oltre alla prestazione ci sia stato il passaggio del turno, è un premio più che altro per la società e per i nostri tifosi.

Lo dico sin dall’inizio, non alleno undici giocatori, ma un gruppo. Chi gioca meno a volte può essere sfiduciato, ma da questo punto di vista sono testardo e caparbio e oggi i ragazzi hanno messo in mostra il lavoro che si svolge in settimana.

Non sono sorpreso dal singolo. Ai calciatori faccio l’esempio del primo gol: Listkowski è un calciatore che ricercava la palla e il cross e alla fine insistendo su alcune giocate, ha fatto due inserimenti in area con cui in un’occasione ha segnato di testa e poco prima ha sfiorato la marcatura. Se si mette in pratica ciò che si fa nel corso della settimana, si fanno buone prestazioni.

Mi fa piacere incontrare la Roma, perché andare a giocare con una squadra così forte, sarà sì un test difficile, ma lo prendiamo come un premio”.

Intanto i giallorossi hanno pernottato in loco e in mattinata faranno rientro nel Salento, dove svolgeranno un allenamento al “Comunale” di San Pietro in Lama.