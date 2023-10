Il Lecce all’esame di Coppa con il Parma, parla D’Aversa. I convocati

Metabolizzata la sconfitta contro il Torino, tempo di curare velocemente le ferite per lo stop interno, che tra poco più di 24 i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida, valida per i 16mi di Coppa Italia, che li vedrà opposti al Parma.

Senza se e senza ma, mister Roberto D’Aversa, contro la squadra che gli ha aperto le porte del grande calcio, opererà un turn over, anche in vista della sfida di domenica con la Roma.

“La difficoltà che ci potrà essere domani è quella pensare di affrontare una compagine di categoria inferiore, guai a sottovalutare il valore degli avversari, detto questo i ragazzi hanno sempre affrontato ogni gara, anche amichevole, dando il massimo”, ha affermato l’allenatore alla vigilia della sfida.

“In occasione del gol con il Torino, ci sono stati errori di mancata pressione e di uscita anticipata e ci siamo fatti trovare fuori zona nel momento in cui bisognava prendere la palla, ci sono stati una serie di errori che sono costati marcatura e partita.

Rispetto all’ultimo incontro ci sarà qualche cambio, ma non sarà un Lecce 2, quest’anno la difficoltà maggiore che ho è quella di scendere l’undici iniziale.

Berisha l’ho detto in altre occasioni, avrebbe già meritato l’esordio ed è l’unico che non ha ancora giocato, mi auguro che possa farlo, ma non per dargli un premio, ma perché lo merita.

Se fossimo al completo, la gara di domani sarebbe un bellissimo impegno, ma nonostante ciò ci teniamo tantissimo a superare il turno e può essere anche un’occasione per far giocare chi scende meno in campo.

A me fa piacere la convocazione in Nazionale di Pongracic, perché veniva anche da un lungo infortunio, ho approfittato per lavorare con lui in maniera approfondita e il suo impegno è stato premiato.

Domani farò valutazioni, ma ci sono calciatori come Piccoli e Sansone che ogni volta che sono entrati hanno fatto bene, poi, c’è il capitano che ha sempre giocato, dall’inizio o a gara in corso.

Non mi piace guardare al passato, ciò che conta è il presente e il futuro, ma a Parma ho vissuto bei momenti, ho avuto due proprietà e soprattutto nei primi due anni, con ‘Nuovo Inizio’, abbiamo fatto cose impensabili, ma perché dietro al lavoro c’era unità di intenti e la società era come una era una famiglia, come è qui. Ho sempre bei ricordi della città e domani sarà bello rivedere persone

Sono tanti gli episodi belli, dalla finale Playoff al Derby.

Per quel che riguarda gli infortunati, sia Kaba che Blin stanno svolgendo lavoro personalizzato, il primo c’è qualche minima possibilità di recuperarlo per la partita con la Roma, per il secondo ci vorrà ancora un po’”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 26 calciatori per la sfida con i ducali, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Majlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti

Almqvist, Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.