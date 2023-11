Lecce-Parma 2-4, i ducali passano il turno di Coppa Italia. Giallorossi con alti e bassi…ma quanti errori arbitrali

Finisce 4-2 per il Parma la sfida di Coppa Italia, con i ducali che superano il turno, al termine di una partita pirotecnica. Il Lecce passa in svantaggio per 0-2, poi la recupera con Piccoli e Strefezza ma nel recupero crolla per un autogol di Pongracic e un rigore di Man. La prestazione dei giallorossi è stata certamente sottotono ma non si possono tacere gli errori della terna arbitrale e del var: il gol di Sohm doveva essere annullato per un netto fuorigioco di un compagno di squadra e il rigore assegnato a Piccoli alla fine del primo tempo non doveva essere revocato dall’ arbitro Feliciani subentrato a Minelli, in quanto il penalty era assolutamente giusto. (leggi le pagelle)

Dopo la sconfitta dolorosa rimediata sabato contro il Torino, questa sera per i giallorossi è stato tempo di scendere nuovamente sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida, valida per i 16mi di Coppa Italia, che li ha visti opposti al Parma.

Non è stato un Lecce 2, così come ha chiosato nella consueta conferenza stampa della vigilia, ma contro la compagine capolista del campionato cadetto e che lo ha lanciato nel calcio che conta, mister Roberto D’Aversa, complici anche gli impegni ravvicinati, che prevedono, tra gli altri, la partita di domenica prossima contro la Roma, ha optato per un ampio turnover, dando la possibilità ai calciatori più utilizzati di rifiatare e a chi ha giocato meno di avere maggiore minutaggio.

In difesa, quindi, ecco dall’inizio Venuti e Touba, confermato Ramadani a centrocampo, c’è stato l’esordio assoluto di Berisha con Oudin a completare la mediana; in attacco, invece, spazio dal primo minuto per il capitano, che è tornato sulla corsia sinistra, con Piccoli al centro e Sansone all’esordio dall’inizio. Ma load vera novità è quella della porta, dove a difendere i pali c’è per la prima volta Brancolini.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato, quindi, con il consueto 4-3-3 con Brancolini tra i pali; difesa composta da Venuti, Touba, Baschirotto e Gallo; Berisha, Ramadani e Oudin in mediana; Strefezza, Piccoli e Sansone a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 27 secondi e il Lecce si rende pericoloso. Strefezza riceve palla sulla trequarti si accentra e arriva al limite dove scocca un tiro che si perde di poco sul fondo. Al terzo giallorossi ancora pericolosi. Passaggio per Berisha, il centrocampista vede fuori dai pali Corvi e tenta il pallonetto che termina di poco sopra il montante.

Parma in vantaggio

Al primo affondo i gialloblù vanno in gol. Al 10mo Hainaut ruba palla a Gallo, entra in area e scarica dietro per Sohm che con un piatto preciso trafigge un non impeccabile Brancolini.

Al 18mo ducali a un passo dal raddoppio. Gallo, sempre lui, non riesce a prendere il pallone che finisce sui piedi di Coulibaly, cost to coast del 26 gialloblù che entra in area, ma solo davanti a Brancolini, si fa respingere il tiro dall’estremo dei salenti.

Infortunio per l’arbitro

Al 24mo l’arbitro, il sig. Minelli, causa un infortunio è costretto ad alzare bandiera bianca. Il suo posto viene preso dal IV uomo Feliciani.

Raddoppio ducale

Al 29mo la compagine parmigiana raddoppi. Calcio d’angolo per i ducali, la palla viene respinta da Piccolio, ma arriva sui piedi di Bonny, che con un pallonetto al volo, supera Brancolini fuori dai pali.

Al 34mo il colpo di testa di Piccoli, su cross di Strefezza va di pochissimo fuori.

Rigore si, rigore no!!!

Al al 39mo Sansone si mette in proprio, prende palla, entra in area e solo davanti a Corvi colpisce il palo; l’azione Piccoli prende palla e vien steso, per il sig. Feliciano è penalty, ma il direttore di gara viene richiamato dalla sala Var e dopo aver rivisto le immagini, torna sui suoi passi e non concede la massima punizione.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file salentine, fuori Baschirotto e dentro Pongracic.

Al secondo il colpo di testa di Piccoli su traversone di Gallo va fuori. Al quarto ci prova Oudin da fuori ma la palla va alta. Al settimo, Piccoli incorna su cross di Gallo, ma Corvi devia in corner.

Piccoli accorcia

Al nono i giallorossi accorciano. Ripartenza dei salentini, Ramadan passa a Strefezza che crossa rasoterra, sul pallone si avventa Piccoli che prima si vede respingere il tiro dal portiere, ma sulla ribattuta insacca a porta vuota.

Al 23mo Strefezza spara alto.

Pareggio giallorosso

Al 31mo arriva il pareggio dei salentini. Banda riceve palla, si libera di Colibaly, raggiunge il fondo e scarica per il capitano che controllo, prede la mira e tira a giro, con la palla che si insacca alle spalle di Corvi.

Un minuto dopo, sempre l’esterno zambiano vince un duello in area con Coulibaly, serve Piccoli che tira di prima intenzione, l’estremo dei parmigiani, però, compie un miracolo e respinge. Al 41mi Lecce vicino al sorpasso, cross di Almqvist, sponda di testa di Pongracic per Piccoli, che da buona posizione manda alto. al 43mo Bracolini respinge la punizione dal limite di Man. Al secondo minuto di recupero, Banda manda alto

Il Parma supera il turno

Al quarto minuto di recupero i ducali ottengono la qualificazione. Ripartenza gialloblù, Man tira, la palla è intercettata da Pongracic che la devia alle spalle di Brancoli

Quarto gol di Man

Al sesto minuto di recupero il Parma sigla il quarto gol. Ramadani atterra in area Bernabè e per il direttore di gara è tiro dagli undici metri. Sul dischetto si presenta man, che sigla il poker parmigiano.

Una partita dalle mille emozioni regala al Parma il passaggio del turno. In vantaggio di due gol i gialloblù, nella ripresa si fanno recuperare e proprio nel momento in cui sono sotto assedio grazie all’autorete di Pongracic, per poi chiudere la partita con il rigore di Man. Domenica si torna in campo nella sfida di Campionato con la Roma.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Brancolini, 6 Baschirotto (1 st Pongracic), 10 Oudin (18 st Banda), 11 Sansone (18 st Almqvist), 12 Venuti, 18 Berisha, 20 Ramadani, 25 Gallo (45 st Dorgu), 27 Strefezza ©, 59 Touba, 91 Piccoli. A disposizione: 30 Falcone, 40 Samooja, 98 Borbei, 5 Pongračić, 7 Almqvist, 8 Rafia, 9 Krstovic, 13 Dorgu, 16 Gonzalez, 17 Gendrey, 22 Banda, 23 Faticanti, 26 Smajlović, 83 Samek. Allenatore: Roberto D’Aversa

Parma Calcio: 40 Corvi, 3 Osorio (10 st Man), 7 Benedyczac, 8 Estevez, 13 Bonny (1 st Bernabè), 19 Sohm, 20 Hainaut (10 st Del Prato), 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 39 Circati, 77 Di Chiara (17 st Colak). A disposizione: 1 Chichizola, 22 Turk, 9 Charpentier, 10 Bernabè, 11 Begic, 14 Ansaldi, 15 Del Prato, 17 Colak, 23 Camara, 27 Hernani, 47 Zagaritis, 60 Amoran, 61 Haj, 98 Man. Allenatore: Fabio Pecchia Arbitro: Daniele Minelli sez. di Varese Assistenti: Marco Trinchieri sez. di Milano – Francesco Luciani sez. di Milano IV Ufficiale: Ermanno Feliciani sez. di Teramo VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia AVAR: Eugenio Abbattista sez. di Molfetta

Marcatori: 10 pt Sohm (P) 29 pt Bonny (P) 9 st Piccoli (L) 31 st Strefezza (L) 45+4 st Pongracic (L) (aut) 45+6 st Man (P) (R)

Note: al 24mo del primo tempo l’arbitro Marinelli, a causa di un infortunio è costretto a uscire dal terreno di gioco, suo posto viene preso dal IV uomo Feliciani. Ammoniti 33 pt Mihaila (P) 27 st Strefezza (L) 29 st Coulibaly (P) 39 st Zagaridis (P) 42 st Berisha (L) spettatori 6.654 incasso 80.515,00 recupero 7 pt 5 st angoli 6-3 per il Lecce