Le pagelle di Lecce-Parma. Piccoli ‘generoso’, Pongracic ‘sfortunato’, Brancolini ‘rimandato’

Un autogol di Pongracic al 95′ e un rigore per fallo di Ramadani su Berbabè trasformato al 96′ dal rumeno Man, consegnano al Parma di Pecchia la vittoria sul Lecce per 4 a 2 ed il conseguente passaggio al turno di Coppa Italia dove i ducali si regaleranno la sfida con la Fiorentina di Vincenzo Italiano per gli ottavi di finale del torneo (leggi la cronaca del match).

Un Lecce scarico e abulico nel primo tempo ma effervescente e concreto nella ripresa aveva fatto ben sperare. I minuti di recupero del secondo tempo regolamentare, tuttavia, sono stati fatali: al 94′ Banda si divora il gol del 3-2 e sulla ripartenza i salentini incassano lo svantaggio definitivo.

Primo tempo 0-2

Passa il turno dunque il Parma. Gli emiliani sono una squadra forte che non a caso è capolista in Serie B. Ben allenati da Mister Fabio Pecchia, i ducali si muovono a fisarmonica per tutto il campo, un gruppo compatto dove ogni giocatore sa i movimenti che deve fare per accorciare al minimo le distanze tra reparti. Alla fine del primo tempo la differenza di gioco e di tenuta atletica è abissale. I due gol di scarto con cui si concludono i primi 45′ sembrano pure pochi ma gli errori arbitrali sono altrettanto gravi della prestazione giallorossa. L’arbitro Minelli (e insieme a lui il Var) non vede un netto fuorigioco in occasione del primo gol emiliano; il Sig. Feliciani che da 4° uomo subentra a Minelli per infortunio non concede (sempre per colpa del var che lo richiama erroneamente al monitor) il penalty per un fallo su Piccoli.

Secondo Tempo

Gli ingressi di Almqvist, Banda e Pongracic voluti da Mister D’Aversa nel secondo tempo, dopo il traumatico 0-2 pre-intervallo (nato dalle marcature di Sohm e Bonny), incidono tanto.

Ma è tutta la squadra ad avere un atteggiamento diverso, più reattivo e propositivo. Il gol di Piccoli riapre la partita (1-2), il pari di Strefezza cambia l’inerzia del match (2-2). Il generoso Piccoli si divora più volte il terzo sigillo.

Sembra che i giallorossi siano sul punto di ribaltare la partita e passare il turno. Poi il patatrac. Banda conclude alto, il Parma riparte in contropiede e trova al 94′ l’autogol sfortunato di Pongracic subentrato al 46′ a Baschirotto (e siamo al 2-3). Al 95′ Feliciani fischia anche un rigore alla squadra di Pecchia per fallo di Ramadani che Man trasforma alla perfezione. Finisce 2-4 per gli emiliani.

Le pagelle

Brancolini: 5

Venuti: 6

Baschirotto: 5,5

dal 46′ Pongracic: 5,5

Touba: 5,5

Gallo: 5

dal 90’Dorgu: s.v.

Oudin: 5,5

dal 63′ Banda: 6

Ramadani: 6

Berisha: 6



Strefezza: 6,5

dal 95′ Krstovic: s.v.

Piccoli: 7

Sansone: 5,5

dal 63′ Almqvist: 6