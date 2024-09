Giallorossi contro il Sassuolo nella sfida di Coppa, le probabili formazioni

Dopo la cocente delusione del pareggio interno contro il Parma, dovuto soprattutto agli errori e all’egoismo di Krstovic sotto porta nei due minuti finali, tempo, poco, di metabolizzare lo sconforto che tra poche ore i giallorossi torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida di Coppa Italia che li vedrà opposti al Sassuolo.

Chi passerà il turno se la vedrà contro il Milan.

Qui Lecce

Mister Luca Gotti dovrebbe optare per un ampio turnover, a partire dalla porta dove sarà schierato Fruchtl; in difesa ci sarà spazio per Bonifazi al centro e Pelmard a sinistra; alle spalle di Rebic unica punta, unica novità dovrebbe essere, rispetto alla gara contro il ducali, l’impiego di Oudin.

Qui Sassuolo

In casa nero verde tornerà tra i pali Satalino; al centro della difesa, out Lovato, potrebbe toccare alla coppia s Odenthal-Muharemovic; in attacco giocherà, invece, Russo.

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Baschirotto, Bonifazi, Pelmard; Rafia, Pierret; Dorgu, Oudin, Banda; Rebic. All. Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Kumi, Lipani, Caligara; Volpato, F. Russo, Laurienté. All. Grosso.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

Calcio d’inizio alle 16, diretta della partita Canale 20 di Mediaset