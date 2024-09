Lecce-Sassuolo 0-2, giallorossi svogliati escono meritatamente dalla Coppa Italia

Termina 2-0 per il Sassuolo la sfida di Coppa Italia con il Lecce. ci pensano i gol di Muharemovic nel primo tempo e di D’Andrea nella ripresa.

Tempo di leccare le ferite per l’occasione mancata – solo e soltanto per i demeriti e l’egoismo di Nikola Krstovic – di vincere contro il Parma, che questo pomeriggio i giallorossi, sono scesi nuovamente sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida di Coppa Italia che li ha visti opposti al Sassuolo.

In palio nella partita con la compagine emiliana c’è stato il passaggio del turno che vedrà la vincente sfidare il Milan.

In occasione della gara contro gli uomini del Campione del Mondo Fabio Grosso, mister Luca Gotti ha optato per un ampio turnover, a partire dalla porta dove è stato schierato Fruchtl; in difesa spazio Guilbert è l’unico reduce della gara con i gialloblù, con Dorgu che torna a fare il terzino sinistro; alle spalle di Pierotti unica punta, ci sono Banda, Oudin e Marchwinski nel ruolo di sotto-punta.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con Fruchtl tra i pali; difesa composta da Guilbert, Jean, Pelmard e Dorgu; Rafia e Pierret davanti al reparto arretrati; Oudin Marchwinski e Banda a sostegno dell’unica punta Pierotti

Il primo tempo

Al settimo Sassuolo pericoloso. Corner per i neroverdi, perfetto inserimento di testa di Muharemovic, che da ottima posizione manda alti. All’ottavo tiro dal limite di Pierotti, addomesticato senza problemi da Satalino.

Ospiti in vantaggio

Al 13mo Sassuolo in vantaggio. Cross con il contagiri di Pierini per Muharemovic, che lasciato indisturbato dalla difesa salentina, questa volta non sbaglia e appoggia di testa in gol.

Al 26mo tiro centrale di Pierret facile preda dell’estremo neroverde. Al 29mo Banda manda alle stelle. Al 33mo il tiro di Pierini sfila a lato. Al 38mo Dorgu spedisce a lato. Al 42mo Banda riceve palla, si accentra e calcia dal limite, ma la sfera va alta. Al 43mo il Sassuolo si divora la seconda marcatura, Rafia perde palla a favore di Volpato che crossa rasoterra, la sfera arriva a Russo che solo davanti a Fruchtl manda sopra il montante.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file giallorosse, fuori un inconsistente Pierotti e Banda e dentro rispettivamente Rebic e Gallo, con Dorgu che avanza in mediana.

Al sesto Guilbert da fuori spara sul portiere. Al 10mo Statalino salva sulla punizione dal limite di Oudin. Sul successivo tiro dalla Bandierina, Pierret in girata manda la sfera alle stelle. Al 12mo Toljan angola troppo e manda a lato. Al 22mo Fruchtl si distende sul tiro di Lipani. Al 27mo Antiste di testa manda alto. al 33mo giallorossi vicini al pari, punizione dal limite di Rebic e miracolo dell’estremo neroverde che devia in angolo. Sul corner l’estremo degli avversari il portiere ospite blocca la girata di Pierret.

Raddoppio Sassuolo

Al 34mo arriva il raddoppio dei neroverdi. D’Andrea riceve palla, entra in area, si coordina e rasoterra la mette dove Fruchtl non può arrivarci.

Al 40mo Satalino si oppone al tiro di Burnete dal limite,e si ripete al 45mo sulla punizione dal limite di Rebic. Al terzo minuto di recupero il colpo di testa di Gaspar termina sopra il montante.

L’ampio turnover non ha ripagato e i giallorossi, apparsi molto svogliati, escono meritatamente dalla competizione. L’esperimento Pierotti prima punta non ha funzionato per nulla, ma tutta la squadra è sembrata poco sul pezzo. Venerdì sera si torna in campo nella sfida di “San Siro” contro il Milan.

Tabellini

U.S. Lecce: 1 Früchtl, 2 Pelmard (17 st Gaspar), 8 Rafia, 10 Oudin ©, 12 Guilbert, 13 Dorgu (35 st Hasa) 19 Jean, 22 Banda (1 st Gallo), 36 Marchwiński (17 st Burnete), 50 Pierotti (1 st Rebic), 75 Pierret. A disposizione: 30 Falcone, 32 Samooja, 98 Borbei, 3 Rebić, 4 Gaspar, 6 Baschirotto, 7 Morente, 9 Krstović, 14 Helgason, 20 Ramadani, 23 Burnete, 25 Gallo, 27 McJannet, 29 Coulibaly, 40 Hasa. Allenatore: Luca Gotti

U.S Sassuolo: 12 Satalino, 3 Doig (11 st Pieragnolo), 7 Volpato (25 st D’Andrea), 14 Obiang ©, 23 Toljan, 26 Odenthal, 29 Caligara (25 st Antiste), 35 Lipani, 77 Pierini (11 st Ghion), 80 Muharemovic, 91 Russo (25 st Moro). A disposizione: 1 Russo, 31 Moldovan, 2 Missori, 8 Ghion, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 17 Knezovic, 24 Moro, 25 D’Andrea, 28 Antiste, 40 Iannoni, 44 Miranda, 45 Laurienté, 55 Kumi. Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Daniele Perenzoni sez. di Rovereto Assistenti: Domenico Palermo sez. di Bari – Domenico Fontemurato sez. di Roma 2 IV Ufficiale: Gabriele Scatena sez. di Avezzano

VAR: Gianluca Aureliano sez. di Bologna AVAR: Marco Monaldi sez. di Macerata

Marcatori: 13 pt Muharemovic (S) 34 st D’Andrea

Note: ammoniti 20 pt Volpato (S) 9 st Doig (S) 19 st Lipani (S) 23 st Grosso (All. S) spettatori 13.951 incasso 254.254,00 angoli 6-4 per il Lecce recupero 4 st.