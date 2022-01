Baroni, “Contento per la prestazione. Abbiamo onorato l’impegno, adesso testa alla Cremonese”

“È inutile commentare la prestazione della Roma, tra noi e loro ci sono molte differenze: fisiche, tecniche e tanto altro. Avevo chiesto ai miei ragazzi di non snaturarsi, di applicare gli stessi principi e il nostro atteggiamento del Campionato, anche se in questo caso non è facile, perché si viene a giocare in un grande stadio, al cospetto di campioni ed è facile intimorirsi, ma nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, li abbiamo pressati, giocato palla a terra e sono contento, nella ripresa, poi, è venuta fuori la differenza fisica, di tenuta, di gamba, noi abbiamo cominciato a pagare, erano presenti in campo calciatori che hanno giocato meno e dopo l’espulsione, in inferiorità numerica non è stato facile. Questa gara ce la siamo regalata andando a vincere a Parma, a La Spezia ed è stato giusto affrontarla con questo piglio, ma il nostro pensiero, adesso, è rivolto a domenica, dove ci attende una partita importantissima e delicatissima in casa e bisogna solo recuperare le energie”, è un mister Marco Baroni soddisfatto quello del dopo Roma-Lecce, sfida nella quale i suoi ragazzi sono sì usciti sconfitti, ma hanno tenuto sotto scacco ai ben più quotati avversari per un tempo, andando in vantaggio, mostrando carattere, personalità e buone trame di gioco, prima di arrendersi – complice anche l’espulsione di Gargiulo – al differente tasso tecnico degli uomini di Mourinho.

“Calabresi al centro della difesa non è una sorpresa per me. Prenderò spunto da questa sua prestazione perché è stata importante e come voglio, ha corso molto in avanti, è stato aggressivo, puntuale, attento, bravissimo nella gestione della palla e mi ha dato veramente un bel segnale, ho apprezzato tantissimo e lui è un ragazzo che ci dà tantissimo nell’approccio al lavoro e nei rapporti con la squadra.

Venire qui a Roma è sempre bellissimo, lo stadio è stupendo e peccato che ancora una volta non possiamo vederlo per come lo conosciamo. Qui ho ricordi bellissimi e spero che termini quanto prima questa pandemia e possa tornare il pubblico, che è l’elemento più bello, soprattutto in questi impianti. Per questo motivo ho chiesto ai calciatori una bella prestazione, perché ci sono atleti che aspetterebbero una vita intera per disputare 90 minuti qui, noi li avevamo, non dovevamo buttarli via e per questo mi è piaciuto come hanno giocato. Abbiamo onorato l’impegno e messo in difficoltà una grande squadra. È stato molto bello!!!”

Il Lecce dopo la gara di ieri sera ha pernottato nella Capitale e questa mattina svolgerà una seduta d’allenamento presso il Complesso Olimpico “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa, per poi fare ritorno nel Salento nel primo pomeriggio.