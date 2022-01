Baroni, “Gara con la Roma un premio per tutti. Scendere in campo senza timore”. I convocati

“Questa partita all’Olimpico è un premio per tutti, da affrontare come un’opportunità, che ci consentirà di misurarci contro una grande compagine con calciatori di caratura internazionale e al di là di chi scenderà in campo, questo deve essere per noi un ulteriore di impegno e ho chiesto ai ragazzi di giocare come noi siamo, senza snaturarci”, presenta così, mister Marco Baroni, la sfida degli ottavi di finale della Coppa Italia che domani vedrà i giallorossi impegnati nella Capitale contro la Roma di Mourinho.

“Bleve lo devo ancora valutare e poi ci saranno alcune conferme e anche alternanze per gestire al meglio le energie, in virtù di questa gara e di quella dopo. Domani mattina svolgeremo un altro allenamento e poi vedremo chi schierare.

Su Simic c’è ancora un po’ da lavorare per fargli riprendere la condizione ottimale, Faragò è già più avanti, posso anticipare che Calabresi giocherà difensore centrale e Gendrey ha bisogno di mettere nelle gambe minuti di gioco.

Il mercato di gennaio è sempre molto complicato, sono arrivati tre ragazzi su cui dobbiamo lavorare per fare sì che raggiungano una condizione importante. Sono concentrato sui calciatori che ho a disposizione, su questo gruppo con cui lavoro da sei mesi e vedo a ogni allenamento e ogni gara una crescita individuale e di squadra.

Paolo Faragò è un interno ed escludo che possa giocare esterno alto, anche se, con me a Novara, giocava in quella posizione nel 4-3-2-1, ha fatto molti gol e disputato un campionato meraviglioso che gli ha permesso di trovare un ingaggio in Serie A.

Prima della partita con il Pordenone ero molto preoccupato, perché, ripartire dopo la sosta con avversari di quel tipo dove si ha tutto da perdere e nulla da guadagnare è difficile, ma sono soddisfatto di come la squadra ha disputato la gara, il ritmo, la ferocia, la competitività però, lo dà solo il match.

Domani non dovremo assolutamente avere timore, non possiamo permettercelo, altrimenti verremmo asfaltati. Se andremo a Roma rannicchiati ci passeggeranno sopra. Questo è sicuro”.

I convocati

Intanto sono 24 i convocati dal tecnico toscano per la partita dell’Olimpico, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 24. Faragó 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 31. Hasic 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.