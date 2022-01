Questa sera all’Olimpico va in scena Roma-Lecce, giallorossi all’esame Mourinho. Le probabili formazioni

Non snaturare il proprio gioco, essere se stessi e soprattutto scendere in campo senza timore, con queste parole mister Marco Baroni, nella conferenza stampa di ieri, ha caricato i suoi ragazzi per la sfida che questa sera vedrà scendere in campo allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi opposti agli uomini di Mourinho, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Un impegno importante che a distanza di quasi due anni di distanza riporta i salentini a disputare una partita contro una grande compagine di Serie A, un premio, ha più volte affermato il tecnico fiorentino, per la stagione e il bel gioco espresso fino a questo momento da capitan Lucioni e compagni.

Visti gli impegni ravvicinati, Baroni, come dichiarato, opterà per alcuni cambi rispetto all’undici iniziale schierato a Pordenone, tra le novità certe, il ritorno di Gendrey sulla fascia destra, con lo spostamento di Calabresi al centro della difesa, in mediana, invece, dovrebbe partire titolare Blin, mentre, nel reparto avanzato, turno di riposo per Strefezza, con Coda schierato a al centro dell’attacco, supportato da Olivieri e cOda.

Probabili formazioni

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. All Mourinho.

Lecce: Gabriel; Gendrey, Dermaku, Calabresi, Barreca; Majer, Blin, Gargiulo; Olivieri, Coda, Rodriguez: All. Baroni.

Allo stadio Olimpico fischierà Volpi di Arezzo, calcio d’inzio alle ore 21.00, diretta della partita sul Canale 5.