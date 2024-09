Nardò-Fidelis Andria 1-6, per i granata prima ufficiale da dimenticare

Esordio da dimenticare per il Nardò che alla prima uscita ufficiale della stagione in Coppa Italia di Serie D incassa sei gol dalla Fidelis Andria guidata dell’ex Danucci. A segno tutto l’attacco federiciano con la tripletta di Fantacci e le marcature di Da Silva, Liurni e Jallow mentre per i granata il punto della bandiera è firmato di Ciracì.

Formazione iniziale



Il tecnico granata De Sanzo schiera un offensivo 3-4-2-1 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Gianfreda e Calderoni; in mediana agiscono Ciracì, Vrdoljak, Correnti e De Crescenzo; in avanti Gatto e D’Anna a sostegno di Maletic.

Primo tempo



L’inizio è tutto di marca andriese e al primo tentativo la squadra ospite passa in vantaggio al 4’: Da Silva con caparbietà in area riesce a calciare in porta, De Luca salva anche sulla prima ribattuta di Fantacci che però poi si ritrova a porta vuota solo a spingere il pallone in rete. Neanche il tempo di esultare che lo stesso Fantacci trova il raddoppio un minuto dopo: questa volta è Liurni ad entrare da sinistra in area, cross preciso per Da Silva che sfiora il pallone ma dall’altro lato arriva l’ex Empoli che non sbaglia. Avvio shock per il Nardò che subisce ancora la pressione degli ospiti che al 12’ trovano il tris con Liurni bravo a liberarsi in area e a superare in diagonale De Luca. I granata non riescono a reagire e prova il gran gol anche Cancelli con un tiro che sfiora l’incrocio dei pali. Dopo il cooling break al 25’, il Nardò prova ad affacciarsi dalle parti di Esposito prima con Maletic con un tiro che non inquadra lo specchio e poi alla mezzora con Ciracì che anticipa De Rosa di testa su assist di De Crescenzo e accorcia le distanze. Al 44’ ci prova ancora Ciracì con un tiro dal limite che trova i guantoni di Esposito. Dopo qualche minuto di pressione del Nardò, la Fidelis si proietta nuovamente in avanti: Liurni sfonda nuovamente da sinistra su assist di Fantacci, cross centrale per Da Silva che non sbaglia e fissa il poker già a fine primo tempo. Si va al riposo con il risultato di 1-4.

Secondo tempo

Mister De Sanzo lascia negli spogliatoi un impalpabile Gatto e inserisce Orlando ridisegnando la sua squadra con un più bilanciato 3-5-2. Il Nardò trova subito l’azione giusta per mettere in difficoltà la Fidelis: De Rosa in ritardo su Ciracì commette fallo all’interno dell’area di rigore ma, tra le proteste dei padroni di casa, il direttore di gara assegna solo un calcio di punizione dal limite. Il tiro di Maletic impegna Esposito che tocca quel tanto che basta per metterla sulla traversa. Dagli sviluppi del calcio d’angolo però arriva il pokerissimo andriese: palla fuori area e Jallow la rilancia nel vuoto dell’attacco, clamorosa indecisione di De Luca che spiana la strada allo stesso attaccante gambiano che segna a porta vuota. La replica del Nardò arriva con D’Anna, tocco ravvicinato che Esposito devia in corner. Dall’altro lato è Fantacci a disegnare una traiettoria per Da Silva, il cui tiro però si spegne di poco sul fondo. Ci prova Correnti per i padroni di casa ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora la Fidelis in avanti con il cross da destra di Da Silva e l’inserimento in area del solito Fantacci che firma la tripletta personale. La squadra di De Sanzo potrebbe subito accorciare per l’ingenuità di Sirri sul neo entrato Milli, dal dischetto D’Anna spiazza Esposito ma il pallone impatta sul palo. La gara non ha più nulla da dire e il triplice fischio consegna agli archivi un clamoroso 1-6.

Ora testa al campionato con il Nardò che partirà in trasferta domenica 8 settembre con la sfida sul campo del Martina Franca per ricominciare proprio dove era finita la scorsa stagione.