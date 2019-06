Lecce, al via la campagna abbonamenti. Svelate le nuove maglie. Il 14 luglio squadra in ritiro

Una delle novità più importanti è certamente la riapertura del settore distinti e a questa si aggiunge, cosa che maggiormente interessa ai tifosi, il prezzo accessibile a tutti, dimostrazione della società di voler sempre a fianco a sé i suoi supporter, anche a costo di fare entrare in cassa meno risorse ma, a ogni modo, ci si augura che questo messaggio venga recepito e nel corso della prossima stagione si possa vedere un “Via del Mare” con un’importante cornice di pubblico in ogni gara.

È stata presentata questa mattina, la Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2019/2020. La vendita degli abbonamenti partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 giugno sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 2017/18 e 2018/19 hanno sottoscritto la tessera.

Dal 24 giugno, invece, potranno rinnovare gli abbonati dell’ultimo campionato. Il periodo della prelazione sui vecchi posti, pertanto, è previsto dal 7 giugno al 5 luglio. A partire dal 10 luglio partirà la vendita libera.

Fasce e prezzi

Il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” ha stabilito diverse fasce di prezzo. La più economica è stata chiamata “Sempre qui” e comprende gli abbonati che hanno sottoscritto il carnet sin dal campionato di Serie C. Per loro curve e distinti costeranno 185 euro durante la prima fase di vendita e 210 nel corso della seconda; la Tribuna Est 250 nella prima fase e 290 nella seconda; Centrale Inferiore 370 e 425; Centrale Superiore 515 e 600 e poltronissime 950 e 1.100.

C’è poi la tariffa Fedeltà” per chi si è abbonato lo scorso torneo che, anche in questo caso comporterà un costo differente se si sottoscrive durante la prima o la seconda fase. Curve e distinti 225 e 260; Tribuna Est 250 e 290; Centrale Inferiore 400 e 460; Centrale Superiore 540 e 620; Poltronissime 1.040 e 1.200.

Infine c’è la categoria “Nuovi abbonati” che avrà i seguenti prezzi: curve e distinti 265 e 305; Tribuna Est 315 e 360; Centrale Inferiore 450 e 515; Centrale Superiore 615 e 705; Poltronissime 1.220 e 1.400.

Le tariffe ridotte

Ci sono poi le categorie ridotte che comprendono Under 16, Over 65 e donne. Curve e distinti 120 e 140; Tribuna Est 170 e 200; Tribuna Centrale Inferiore 210 e 240; Tribuna Centrale Superiore 150 e 170; Poltronissime 450 e 515. Un’ulteriore costo agevolato è previsto per gli Under 14: curve e distinti 70 e 80; Tribuna Est 95 e 110; Centrale Inferiore 115 e 130; Centrale Superiore 150 e 170; Poltronissime 350 e 400.

Svelate le nuove maglie

In occasione della presentazione della campagna abbonamenti, poi, l’U.S. Lecce ha svelato le maglie che indosseranno i calciatori nella stagione 2019/2020. Rigorosamente giallorossa la prima maglia a righe strette, con richiami di raggi del sole sul retro. Bianca la seconda e blu la terza che richiamano, rispettivamente, il vento ed il mare.

Il 14 luglio si parte in ritiro a Santa Cristina

Stabiliti e resi noti, altresì, data e luoghi del ritiro per preparare il campionato. I ragazzi di mister Liverani partiranno dal capoluogo, dove nei giorni antecedenti verranno svolti test atletici e visite mediche, il 14 luglio con destinazione Santa Cristina. La località della Val Gardena ospiterà il ritiro pre-campionato dei giallorossi fino 28 luglio. L’Hotel Diamant sarà il quartier generale, ospitando staff tecnico e giocatori, da dove verrà raggiunto il Centro Sportivo Mulin Da Coi, distante poche centinaia di metri e dove l’allenatore romano impegnerà i calciatori nelle prime fatiche della nuova stagione sportiva.