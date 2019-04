Arriva la decisione della Procura Federale. Palermo deferito, rischio penalizzazione

E alla fine tanto tuonò che piovve… come preannunciato nei giorni scorsi è arrivato il deferimento, da parte della Procura Federale, nei confronti del Palermo.

A rendere noto il provvedimento da parte della Magistratura sportiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha emesso un comunicato stampa ufficiale: “Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto – si legge nella nota – esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per una serie di irregolarità gestionali Maurizio Zamparini, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di Amministrazione del Palermo, Anastasio Morosi e Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del Collegio sindacale e presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche il Palermo calcio è stato deferito per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva”.

Una vera e propria tegola per quel che riguarda il sodalizio siciliano, alle prese attualmente non solo con i problemi societari circa la non ancora chiara cessione del club, ma anche sul terreno di gioco, visto che i rosanero sono reduci da due pareggi consecutivi rispettivamente in casa contro il Padova e sabato scorso al “Picchi” di Livorno.

Adesso la palla passa nelle mani degli avvocati che dovranno difendere in sede di Giustizia sportiva le ragioni della società.

I siciliani, attualmente terzi in classifica rischiano una penalizzazione. Bisognerà vedere, se sarà accordata, se dovrà essere scontata nel campionato in corso o in quello successivo. In tanti stanno alla finestra.