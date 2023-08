Esultanza di Falcone offensiva nei confronti dei tifosi laziali? Il video smonta le accuse

Una polemica basata sul nulla e smontata a distanza di poche ore.

Ha fatto discutere un po’ l’esultanza del portiere giallorosso Wladimiro Falcone al gol di Federico di Francesco, che ha sancito la vittoria al fotofinish del Lecce sulla Lazio.

Alcuni organi di informazione, infatti, avrebbe diffuso la notizia secondo cui l’estremo difensore, alla marcatura dell’11 giallorosso, avrebbe esultato in modo spropositato all’indirizzo dei tifosi biancocelesti. È c’è di più, secondo quando scritto, avrebbe anche compiuto un gestaccio nei confronti dei supporter laziali.

Niente di più falso!!! In serata, è arrivata la replica della società giallorossa, corredata da video, nel quale si evince chiaramente che il portiere non rivolge mai lo sguardo verso i distinti, settore occupato dai laziali e, soprattutto, il tanto criticato gesto volgare, altro non è che un tirare la maglia verso il basso.

“A seguito dei numerosi articoli sulla presunta esultanza offensiva da parte di Wladimiro Falcone nei confronti dei tifosi della Lazio, l’U.S. Lecce ha inteso acquisire il video integrale riguardante tale episodio, su precisa richiesta dello stesso Falcone il quale, fin da subito, ha fermamente escluso qualsiasi sua condotta antisportiva”, fanno sapere da “Via Colonnello Costadura” con una nota ufficiale.

“Nel video integrale si vede chiaramente Falcone esultare rivolgendosi esclusivamente ai tifosi leccesi presenti in Curva Sud, senza mai indirizzare lo sguardo a sinistra dove è ubicato il settore riservato ai tifosi ospiti. Il portiere giallorosso dapprima batte la mano sul petto e successivamente tira verso il basso la maglia, senza compiere alcun gesto volgare. Si tratta di una polemica del tutto pretestuosa che, oltre a ledere l’immagine dell’U.S. Lecce e del proprio tesserato Wladimiro Falcone, sembra avere come unica finalità quella di stimolare reazioni offensive e purtroppo anche verbalmente violente nei confronti del calciatore”.