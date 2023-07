Perché il ritorno di Falcone a Lecce è una grande notizia

Quando hai un buon portiere, hai quasi tutto dicevano gli allenatori di una volta, perché un Calcio votato alla difesa, tipicamente italiano, aveva nel portiere un elemento di fondamentale importanza.

Chi come noi è andato a riguardare gli highlights di tutte le partite del Lecce nella scorsa stagione ha certamente verificato che il ruolo di Wladimiro Falcone e stato decisivo e determinante. In tutte le partite, ma davvero in tutte, il portiere ha effettuato almeno due parate strappa applausi in grado di tenere la squadra sempre in palla, sempre sulla linea di galleggiamento. Pochi errori e tante imprese per Falcone che adesso potrebbe rivelarsi come l’uomo giusto al posto giusto e nel momento più giusto per dare rotondità e fisionomia adeguate ad una squadra che ancora si deve mettere a punto, perché immaginiamo che quella del ritiro di Folgaria sia soltanto una prova tecnica della formazione che dovrà affrontare la stagione 2023-2024, una stagione difficile ed impegnativa.

Molte cose sono cambiate a partire dall’allenatore che essendo nuovo dovrà cambiare tante cose e impostare la squadra a sua somiglianza. Detto questo il ritorno di Falcone può senza dubbio inorgoglire il popolo giallorosso.