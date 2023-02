Sky calcio celebra Baschirotto: “esempio di vita e di sport”

Non chiamatelo campione, Federico Baschirotto è molto di più, è un’icona del Calcio romantico che ha fatto irruzione, quasi all’improvviso, nel nostro immaginario sportivo.

Lo dice il conduttore di Sky calcio club Fabio Caressa e lo dice con tono perentorio, “i ragazzini dovrebbero chiedere la maglia di Baschirotto non quella di Cristiano Ronaldo”, è nella semplicità che crescono i grandi uomini, e con il lavoro e il sacrificio possono arrivare a traguardi impensabili. Esattamente come ha fatto Federico che fino a due anni fa giocava in serie C ed era pressoché sconosciuto al pubblico e agli addetti ai lavori.

Incredibile come Baschirotto sia riuscito a guadagnarsi la scena nazionale in così poco tempo.

Si tratta di un calciatore che vanta già alcuni record: è l’unico giocatore di movimento (esclusi quindi i portieri) della serie A a non essere mai stato sostituito e ad aver giocato tutte le partite dal primo all’ultimo minuto. Per il Lecce è un pilastro, per il Calcio è una sorpresa, per lo Sport in genere è un esempio.

Senza un tatuaggio sulla pelle, con il sorriso del bravo ragazzo, Federico costituisce una possibilità per il mondo del calcio, la possibilità di poter essere ancora bello e pulito.

Se si chiamasse Fred Baskbroken, con denominazione inglesizzata, varrebbe 50 milioni di euro e andrebbe subito a giocare in Champions, ma per fortuna sta qui, gioca nel Lecce, e per molti di noi vale molto molto di più.