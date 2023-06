Dal via del Mare a Piazza Mazzini, Lecce è pronta per la festA

In tanti credevano nella salvezza del Lecce. In pochi avrebbero immaginato che sarebbe arrivata al minuto 101 della penultima giornata di campionato grazie ad un rigore segnato da Lorenzo Colombo. 90 minuti di anticipo che sono lunghi quanto il sapore di una festa e che tolgono la paura a chi conosce cosa si prova nel salvarsi all’ultimo istante valido, stando con l’orecchio teso ai risultati degli altri campi. Conquistata la serie A sul campo del Monza, la partita contro il Bologna, in programma al via del mare, diventa solo una formalità, un aperitivo della festa che andrà in scena nella città colorata di giallorosso. I colori della squadra che il club di via colonnello Costatura ha invitato ad indossare allo stadio.

Appuntamento alle 21.00 nella tana dei lupi per salutare la squadra di Mister Baroni che, dopo i novanta minuti più tranquilli della stagione, sfilerà su un pullman scoperto fino a Piazza Mazzini, come avvenuto per la promozione. Poi il cielo stellato farà da sfondo alla gioia per la permanenza in serie A. Mancano i dettagli ma è tutto pronto.

Solo e soltanto dopo cominceranno tutte le operazioni per allestire il Lecce del futuro, il Lecce della prossima stagione, con l’obiettivo di valorizzare i pezzi pregiati senza mai distruggere i conti in regola, una garanzia di continuità. Solo dopo si penserà al destino dell’allenatore, a quello del centrale Samuel Umtiti, del centrocampista Hjulmand e si tutti gli altri pezzi pregiati.

Senza staccare la spina, però, perché pari valore va riservato ai giovani della Primavera pronti a giocarsi la semifinale di un altro sogno contro la vincente tra Sassuolo e Juventus. Viva l’oggi allora…ma non è vero che del ‘domani non c’è certezza’, perché qui dove si programma i capisaldi del futuro sono tanti. E sono tutti colorati di giallorosso.