Le bandiere sul balcone. Colorare Lecce e il Salento di giallorosso

Non è solo perché quest’anno è arrivata gente da tutto il sud Italia per vedere il grande calcio a Lecce, non è una questione di prestigio o di orgoglio, è principalmente una questione di interesse economico.

La pubblicità che la città di Lecce ne deriva anche in termini turistici è davvero immensa, perché come già ampiamente rilevato nessuna attività di promozione e marketing può effettivamente eguagliare i benefici di una squadra di calcio che milita nella massima serie del campionato di calcio.

Piaccia o non piaccia ai tiepidi osservatori o alla signora che farebbe volentieri a meno di ‘quelli che inseguono una palla’, il calcio è lo sport nazionale, proverbialmente il gioco più bello del mondo, e l’attenzione prestata a questo sport non ha davvero eguali. Ecco perché il pallone diventa attrattivo, i principali investimenti pubblicitari in televisione si fanno durante le partite di calcio e il sentimento di unità nazionale (sentimento fortemente identitario) trasferito dall’intonazione dell’inno di Mameli, che tutti cantiamo, va in scena solo durante la partita della nazionale di calcio.

E allora coraggio, bisogna sperare con tutte le nostre energie che il Lecce riesca a raggiungere la salvezza, e lo diciamo non solo da tifosi, ma da persone che da più di 30 anni lavorano per la crescita di questa terra.

Forza Lecce non è uno slogan calcistico ma una dichiarazione d’amore verso noi stessi.