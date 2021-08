“Nessun contratto con Gabriel e Coda”, arriva la precisazione di Romualdo Corvino

La notizia, falsa, si era diffusa un po’ di tempo fa ed era stata utilizzata dal procuratore di Marco Mancosu nel meme, pubblicato sul suo profilo Instagram per attaccare il Direttore dell’Area tecnica giallorosa, Pantaleo Corvino.

Ad alcuni giorni di distanza, tante polemiche e carte bollate, arriva la verità: Romualdo Corvino, figlio del numero uno del mercato di “Via Costadura”, non è il procuratore del portiere Gabriel e dell’attaccante Massimo Coda, entrambi in forza alla compagine salentina.

L’agente, ha preso carta e penna e con una nota inviata alle redazioni, ha spiegato quale sia la reale situazione dei fatti.

“In merito alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa in merito ai pretesi rapporti contrattuali intercorrenti con lo scrivente e i sig.ri Gabriel Vasconcelos Ferreira e Massimo Coda, tesserati attualmente per la società U.S. Lecce S.p.a., tengo a precisare che la stessa totalmente priva di fondamento, risultando non rispondente a verità”, si legge nella nota.

“A tal proposito smentisco categoricamente di aver sottoscritto con i suindicati calciatori alcun contratto di mandato e/o incarico inerente la consulenza, assistenza o rappresentanza afferenti la mia professione.

Significo, altresì, di aver richiesto, ricorrendone i presupposti di Legge, la rettifica della notizia alle testate giornalistiche che erroneamente l’hanno riportata.

Alla luce di quanto sopra – conclude il procuratore – chiedo, cortesemente, di tenere conto della reale situazione dei fatti e di astenersi dalla pubblicazione e/o diffusione di tale notizia, che come è detto è priva di ogni fondamento”.