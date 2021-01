Calciomercato: tutti pazzi per Kurraska, il nuovo giocatore del Lecce inventato dai tifosi

Tutti pazzi per Hene Kurraska, il nuovo giocatore del Lecce che ha fatto letteralmente “impazzire” i tifosi giallorossi ansiosi di vedere il bomber 27enne in campo al Via del Mare, forte del suo curriculum da far invidia con i suoi 95 gol collezionati in 130 partite con la maglia del Galatasaray.

Da quando le sue foto sono state pubblicate sul profilo ufficiale della società di via Colonnello Costadura e in compagnia del direttore Pantaleo Corvino che ha annunciato il “colpo” sui social la notizia è diventata virale. L’ha ripresa un noto giornalista locale durante una diretta tv che, nella foga, probabilmente non si è accorto del gioco di parole. E non è stato il solo, basta guardare le ricerche su Google per capire che chi non mastica Calcio ci ha creduto.

È stato inutile andare a cercare informazioni su internet perché Kurraska non esiste. È stato inventato dai tifosi giallorossi che da giorni ironizzano sul cognome del fantomatico centravanti.

Il resto lo hanno fatto gli utenti che hanno creato meme del suo arrivo in aeroporto o con la sciarpa del Lecce. Una fake-news creata ad arte per divertimento, giocando con il dialetto salentino, ripresa anche da Sky “Calciomercato, l’originale” che, ad onor del vero, ha specificato che si trattava di uno scherzo goliardico. Ben riuscito.

Sui social adesso c’è chi chiede alla società di produrre le maglie del calciatore virtuale che, non a caso, ha scelto il numero 69.

«Siamo contenti – affermano gli inventori di Kurraska in una nota – di essere riusciti a divertire i tifosi del Lecce in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. Kurraska rappresenta un’aspirazione universale declinata e tradotta in una lingua locale, il salentino. La gente, a Lecce e nel mondo intero, vuole Kurraska».