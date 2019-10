Apre il Lecce Club “Guillermo Giacomazzi” a Parma, venerdì il taglio del nastro

È una delle città universitaria per eccellenza. In tanti, giovanissimi, partono da Lecce per studiare presso l’Ateneo locale e in molti casi ci rimangono anche dopo aver concluso il percorso di studi per cercare lavoro. Inoltre, il direttore sportivo della locale squadra di calcio, che milita come il Lecce nella Massima Serie è un leccese, Daniele Faggiano, così come il fisioterapista, Rino Soda

La sua posizione, inoltre, fa sì che in pochissimo tempo, si possano raggiungere le principali città del settentrione d’Italia per vedere giocare dal vivo i calciatori giallorossi e supportarli. Ed è anche questo il motivo per cui, specie in Emilia Romagna, la presenza di supporter salentini sia sempre molto copiosa.

Il ritorno dell’U.S. Lecce in Serie A sta agevolando il rifiorire di nuove sezioni del Lecce Club non solo nel Salento, ma anche in tutta Italia e all’estero e un nuovo sodalizio è pronto ad aprire anche a Parma.

Sarà infatti inaugurata nella serata di domani, venerdì 4 Ottobre, alle ore 19:30, la nuova sezione del Lecce Club nella città ducale e sarà intitolata a una delle bandire che negli hanno ha indossato la casacca dei salentini: il capitano giallorosso per eccellenza, Guillermo Giacomazzi.

Ospite della serata sarà lo stesso ex calciatore del Lecce che incontrerà tifosi, sportivi e simpatizzanti che risiedono nel capoluogo emiliano nel club che ha sede in via Silvio Pellico, 17/A. L’atteso appuntamento si svolgerà presso il Gran Caffè dei Marchesi.