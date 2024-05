Dopo il Ministro Fitto, il presidente Sticchi Damiani incontra il Commissario Ferrarese

L’altro giorno un incontro con il Ministro Fitto, nella giornata di ieri quello con il Commissario Massimo Ferrarese.

Prosegue la ‘marcia di avvicinamento’ del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani verso l’ottenimento di una seconda trance di finanziamento per i Giochi del Mediterraneo da destinare alla copertura completa dello stadio “Via del Mare”.

Il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, infatti ha fatto sapere che l’incontro si è svolto nella mattinata di ieri, per dare immediato seguito a quanto discusso a Roma con il Ministro.

Motivo della riunione quello di accrescere le possibilità di inserire, nel secondo decreto sui Giochi del Mediterraneo, il finanziamento per la realizzazione della copertura Mare, come già avvenuto per il primo già definitivamente deliberato. Durante la discussione Sticchi Damiani ha reso noto che l’U.S. Lecce si è detta ancora una volta disponibile a farsi carico di uno studio propedeutico alla futura progettazione della copertura. Tale studio sarà, anche in questo caso, donato all’amministrazione comunale affinché la stessa posso eventualmente recepirlo e portarlo alla attenzione del Commissario.

Contro l’Udinese una maglia speciale

Intanto, in occasione della gara Lecce–Udinese, i giocatori giallorossi disputeranno il match indossando una maglia recante il cognome o nome della propria madre.

A tale iniziativa della Lega Serie A, ideata per celebrare la Festa Internazionale della Mamma del 12 maggio, hanno aderito 7 Club della Serie A Tim (Lecce, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese). Le restanti 13 Società non hanno partecipato per l’impossibilità tecnica di realizzare in un lasso temporale ristretto le maglie speciali.