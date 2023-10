Svolti gli esami strumentali per Blin, lungo stop per il francese 

I giallorossi di mister Roberto D’Aversa, saranno costretti per lungo tempo a fare a meno di Alexis Blin.

Che la situazione fosse grave, lo si era capito al 16mo del secondo tempo, quando, al termine di uno scontro di gioco, il centrocampista francese era uscito dal terreno di gioco sorretto dai sanitari della società salentina.

A due giorni dall’infortunio è arrivato il responso.

Alexis Blin si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione parziale della fascia plantare sull’inserzione calcaneare del piede sinistro. La prognosi per il giocatore è di 30/40 giorni.

Un’altra tegola per la squadra, quindi, dopo che si vede costretta a fare a meno dell’esterno d’attacco Lamek Banda.

Intanto, dopo la disfatta contro il Napoli, i calciatori, nella giornata di ieri sono tornati subito al lavor all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Sassuolo, in programma venerdì alle 20:45 al Via del Mare, nella quale il tecnico potrà contare su Kaba, che ha scontato un turno di squalifica.

Lavoro di scarico per i giallorossi in campo sabato, allenamento regolare per tutti gli altri. Proseguono nel lavoro personalizzato Banda e Dermaku, mentre Blin, naturalmente, è stato a riposo.