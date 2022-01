Ufficiale l’ingaggio di Faragò, domani la presentazione. Cinque casi di positività nel gruppo squadra

Quella giocata contro la Sampdoria, almeno per questo torneo, è stata la sua ultima gara con la maglia del Cagliari, perché, l’esterno destro, adesso è un nuovo calciatore del Lecce.

Dopo le visite mediche svoltesi tra sabato e domenica, poco dopo le 13.00 della giornata di ieri, l’Unione Sportiva Lecce ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno destro di difesa Paolo Faragò, il calciatore è stato acquisito a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al raggiungimento di obiettivi e si è già allenato con i nuovi compagni. Adesso, con l’arrivo del terzino ex Cagliari, è da decidere il futuro di Arturo Calabresi, utilizzato poco in questa stagione e che ha chiesto di essere ceduto.

Intanto, a pochi giorni dalla gara di recupero contro il Vicenza, proseguono gli allenamenti dei giallorossi in vista della partita. Nella giornata di ieri, capitan Lucioni e compagni si sono ritrovati presso l’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta. I calciatori si sono tutti allenati a eccezione degli assenti Bleve, Gallo, Paganini, Vera e Rodriguez, quest’ultimo per un leggero stato influenzale.

Infine la società ha comunicato che a seguito dei test molecolari effettuati, tre componenti del gruppo squadra, di cui due giocatori, sono risultati positivi al Covid-19. I positivi sono stati prontamente isolati.

Attualmente i casi di positività rilevati nel gruppo squadra sono cinque, tra i quali quattro giocatori.

(Ph. U.S. Lecce)