Lecce-Sassuolo, oltre 7.500 giovani tifosi allo stadio per una giornata indimenticabile

Lo stadio Via del Mare si tinge di “giovane giallorosso” in occasione della sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Lecce e Sassuolo. Ciò che renderà questa partita davvero speciale è la presenza di oltre 7.500 giovani tifosi, provenienti dalle scuole della provincia di Lecce e dalle scuole calcio del Salento.

Un’iniziativa promossa dall’U.S. Lecce, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e con la Commissione Permanente del Senato, permetterà a migliaia di bambini e ragazzi di vivere l’emozione di una partita di calcio dal vivo. Un’opportunità unica per avvicinare le nuove generazioni allo sport e trasmettere i valori positivi che esso porta con sé: fair play, rispetto per gli avversari, spirito di squadra e passione.

L’iniziativa sottolineao il ruolo fondamentale dello sport nella crescita dei giovani. Il calcio, in particolare, è in grado di unire le persone, superare le differenze e promuoere l’inclusione. Vedere i propri beniamini in campo può essere una fonte di ispirazione e motivazione per molti ragazzi, spingendoli a praticare attività fisica e a coltivare i propri sogni.