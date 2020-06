L’Inter Club di Poggiardo riapre in grande stile e il calcio si sposta a teatro. Ecco l’iniziativa

Mentre tutto il paese è alla riconquista di quella normalità che il Covid-19 aveva portato via negli scorsi mesi, anche il calcio ha finalmente ripreso ad appassionare milioni di tifosi in tutta Italia. Anche il Salento torna ad esultare insieme alla propria squadra del cuore e, seppur lentamente, si torna a condividere insieme ai propri compagni tifosi la partita davanti al piccolo schermo.

Ha riaperto i battenti l’Inter Club “J. Zanetti” di Poggiardo e lo ha fatto in grande stile. In occasione della partita prevista per domenica scorsa tra Inter e Sampdoria, infatti, c’è stata un’importante novità per rispettare tutte le misure di sicurezza per prevenire nuovi contagi da coronavirus. È stato il Teatro Illiria di Poggiardo, infatti, ad ospitare la visione del match delle 21:45 del 21 giugno, un luogo adeguato alle misure anti-covid ma anche ad un ritorno in grande stile.

“Vorrei che la nostra iniziativa fosse un esempio per gli altri club e associazioni”, dice il vicepresidente dell’Inter Club di Poggiardo Mina Monteduro che con queste parole esprime tutta la voglia di tornare ad esultare insieme ai compagni nerazzurri.

Inaugurato il 14 settembre del 2019, l’Inter Club conta 190 soci ed è il frutto di tanti sacrifici, quelli dei suoi fondatori che l’hanno costruito da zero. Tra di loro, spiccano vari nomi che molto hanno dedicato al club: il presidente neoeletto Cosimo “Mino” Cavalera, la vicepresidente Mina Monteduro, l’intero Consiglio Direttivo formato da Raffaele Quaranta, Alessandro De Santis, Roberto Longo, Pierluigi Cavalera, Cosimo Damiano Pezzuto, Guerino Carluccio, Daniele Micello, Andrea Anelli, Pasquale Del Giudice, Luca Carluccio.

Sono tante le iniziative ancora in cantiere, com’è tanta la voglia di tornare a sognare. E per tutti i salentini che nel cuore hanno non solo il giallorosso, ma anche un po’ di nerazzurro, l’Inter Club di Poggiardo, in via Caprioli 78, ha riaperto i battenti.