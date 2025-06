Giampaolo e il Lecce si separano, interrotto il rapporto tra tecnico e società giallorossa

Pantaleo Corvino lo aveva annunciato sabato scorso durante la conferenza stampa per fare il punto sulla stagione appena conclusa: “Per quel che riguarda mister Marco Giampaolo, siamo molto contenti per i risultati ottenuti con lui, anche perché la nostra scelta è stata coraggiosa e difesa fino all’ultimo. Il giorno della presentazione abbiamo dichiarato che il suo ingaggio fosse la cosa giusta da fare. Con lui abbiamo tutti deciso di prendere un po’ di tempo, per ragionare su quel che si è fatto e su ciò che si deve fare. Una società come la nostra deve programmare e se si raggiugono questi risultati significa che abbiamo programmato bene. Penso che nei prossimi 3/4, daremo una risposta sul tecnico”.

Sono passati esattamente tre giorni da quella dichiarazione e il futuro dell’allenatore abruzzese è stato rivelato poco fa

La società di “Via Colonnello Costadura” ha ufficialmente comunicato di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo. La decisione, maturata dopo un periodo di riflessione, segna la fine della collaborazione tra il tecnico e il club salentino, con il Lecce che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio per le migliori fortune professionali.

Il tecnico, era arrivato sulla panchina del Lecce, al posto dell’esonerato Luca Gotti, con l’obiettivo di guidare la squadra verso la salvezza. Un traguardo che ha saputo raggiungere, regalando una storica permanenza in Serie A, la terza consecutiva, mai accaduto.

Con la risoluzione del contratto, il Lecce si proietta ora verso la definizione della prossima guida tecnica. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per delineare le ambizioni e gli obiettivi del club per la prossima stagione. Tra i possibili nomi sulla panchina per la prossima stagione, c’è in pole position quello di Davide Nicola, fresco di esonero dal Cagliari.