Lavori di ristrutturazione del “Via del Mare” e possibili disagi, parla il Presidente

“Ci tenevo a fare questo videomessaggio alla vigilia dell’inizio della campagna abbonamenti, per aggiornare sullo stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione dello stadio ‘Via del Mare’ e per condividere preventivamente potenziali disagi”, con un videomessaggio diffuso sul canale YouTube della società, il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, parla dei lavori di riqualificazione dello stadio “Via del Mare” che porteranno a fare sì che l’intera struttura sia dotata di copertura degli spalti.

Appalti

“Per il primo lotto, c’è già una ditta appaltante, mentre, per il secondo, quello che riguarda la copertura c’è il progetto, ma non ancora un appalto che dovrebbe essere definito nel mese di agosto”.

Potenziali disagi

“Come società ci siamo premurati di chiedere al Comitato dei Giochi del Mediterraneo e alle ditte incaricate quali potrebbero essere i disagi per la tifoseria. Innanzitutto, rassicuro tutti, non giocheremo partite al di fuori del nostro stadio e saranno disputate con capienza piena. Abbiamo poi posto la domanda su quali potrebbero essere i disagi massimi e ci hanno riferito che male che vadano le cose, piccoli spicchi di sub-settori, da 2.000/3.000 posti, potrebbero essere coinvolti da lavori che ne comporterebbero la chiusura. In questo caso, saremo noi sodalizio a riallocare, naturalmente gratuitamente, i supporter. Ma, questa, ripeto, potrebbe essere una eventualità che abbiamo l’obbligo di trasferire per trasparenza”.

Copertura

“Per quel che riguarda la tribuna ovest, quella già coperta, ci hanno fatto sapere che quando prenderanno il via i lavori per ricoprire interamente l’impianto, quel settore, potrebbe essere privato in parte o totalmente, della copertura. In attesa che venga montata la nuova”.

Vigilanza

“Inoltre, ho chiesto al Prefetto e al Questore di vigilare affinché la società possa tutelare al meglio gli spettatori in attesa di questi interventi”.

Trasparenza e spirito di sacrificio

“Tutto quanto riferito, avevo bisogno di raccontarli ai nostri sostenitori in modo da essere più chiaro possibile. Spero che ognuno di noi possa esserci, anche con un minimo di spirito di sacrificio. Stiamo vivendo una situazione simile a quella accaduta a chi ha ristrutturato la propria abitazione, dove sì si sono vissuti disagi, ma con la prospettiva di avere una casa nuova. È ciò che sta accadendo con il ‘Via del Mare’, sembrava un sogno irrealizzabile, ma invece, alla fine della stagione, o nei mesi estivi successivi, avremo uno stadio nuovo e ristrutturato, questo merita un sacrificio e, soprattutto, la volontà di sacrificarsi, a partire da noi”