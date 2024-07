Falcone, “Sensazioni positive in ritiro. Sogno terza salvezza e dieci clean sheet”

“In questi primi giorni di ritiro ho buone sensazioni, i nuovi calciatori arrivati si sono integrati bene, noi veterani stiamo cercando di farli inserire nel gruppo, anche se devono imparare ancora bene l’italiano. Nonostante i carichi di lavoro siano tanti, ripeto, le sensazioni sono buone. Ora si pensa più a lavorare e a mettere benzina nelle gambe”.

Amichevoli

“Dopo i primi test amichevoli è presto per dire quali indicazioni siano arrivate. Ieri le partite giocate sono state abbastanza facili, quindi non si è visto tantissimo. Un vero test sarà quello contro il Werder Brema che è una squadra di livello e al termine della gara tireremo qualche somma e da lì si potrà vedere il tasso tecnico della squadra”.

Sul compagno di reparto Fruitl

“Ho avuto una buon impressione riguardo al mio compagno di reparto Fruchtl, è giovane e so che sarebbe dovuto diventare uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico tedesco. È un buonissimo portiere, un bravissimo ragazzo e stiamo integrando anche lui nel gruppo”.

Obiettivi per la stagione

“Come sempre voliamo bassi e una terza salvezza sarebbe qualcosa di importante, che mi potrebbe fare entrare nella storia del Lecce. L’anno scorso ho fatto sette clean sheet, il prossimo torneo penso sarà più difficile e mi piacerebbe non subire gol per dieci partite. Ho questo obiettivo personale in testa e spero di arrivarci”.

Falcone si mostra fiducioso e carico per la nuova stagione, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento di una storica terza salvezza consecutiva per il Lecce.